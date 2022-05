ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ ഈദ് ഗാഹിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരന്നു

cancel camera_alt ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഈദ്​ ഗാഹ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മനാമ: ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സുന്നീ ഒൗഖാഫിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളികൾക്കായി നടത്തിയ ഈദ് ഗാഹിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം രണ്ടു വർഷം മുടങ്ങിപ്പോയ ഈദ്ഗാഹിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് എത്തിയത്. പുലർച്ചെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊഴുകിയത്തെിയവർ രാവിലെ 5.19ന്​ നമസ്കാരത്തിനായി അണിനിരന്നു. ശാന്തമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ഈദ് പ്രഭാഷണം ശ്രവിച്ച വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്തും സ്നേഹം കൈമാറിയും സന്തോഷം പങ്കിട്ടു.

യുവ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ യൂനുസ് സലീം ഖുതുബ നിർവഹിച്ചു. വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും പ്രതിസന്ധികൾ വകഞ്ഞുമാറ്റി മുന്നേറാനും റമദാൻ കരുത്തേകിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രവാചകന്മാർ നിലകൊണ്ട ആശയാദർശത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിലകൊള്ളാനും അതിന് മുന്നിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിക്കാനും സാധിക്കണം. വിശ്വാസി സമൂഹം ആഗോള തലത്തില് നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലവിധ പ്രതിസന്ധികളുടെയും ആഴം വളരെ വലുതാണ്. എന്നാൽ, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പതറാതെ സ്ഥിര ചിത്തതയോടെ നിലകൊള്ളുമ്പോഴാണ് ദൈവിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദാറുൽ ഈമാൻ ആക്ടിങ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ജമാൽ നദ്​വി, ഈദ് ഗാഹ് സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ പി.പി ജാസിർ, യൂനുസ് രാജ്, ജാഫർ, എ.എം ഷാനവാസ്, എം.എം സുബൈർ, മുഹമ്മദ് ഷാജി, അഹമ്മദ് റഫീഖ്, അബ്ദുൽ ഖാദർ, വി. ഫൈസൽ, അബ്ദുൽ ജലീൽ, സമീർ ഹസൻ, വി.പി ഫാറൂഖ്, സമീർ മനാമ, നൗമൽ, മുഹമ്മദ് ഷമീം, ലത്തീഫ് കടമേരി, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, മുർഷാദ്, അബ്ദുൽ സലാം, ജുനൈദ്, സിറാജ് കിഴുപ്പള്ളിക്കര തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. Show Full Article

News Summary -

Thousands lined up for the Eid Gah at the Indian School