    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    13 Jan 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 9:28 AM IST

    ഈ വർഷവും 25,000 സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകും

    കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോലി ലഭിച്ചത് 26,963 ബഹ്‌റൈനികൾക്ക്
    ഈ വർഷവും 25,000 സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകും
    മനാമ: 2026ൽ 25,000 ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഓ​രോ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക്കും 2025 അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​തം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കാ​ബി​ന​റ്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ രാ​ജാ​വി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് രാ​ജ്യം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 26,963 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​ത് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ 108 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ആ​ദ്യ​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യ 9,149 സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ചു. 15,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    2026ൽ ​തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഈ ​വ​ർ​ഷം 25,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഇ​തി​ൽ 10,000 പേ​ർ പു​തു​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ഇ​തു​വ​രെ 5,078 പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ച​താ​യും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. 15,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നും പു​തി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

