Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതി​രു​വ​സ​ന്തം 1500...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 8:11 AM IST

    തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500 മീ​ലാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500 മീ​ലാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഹസ്സാൻ മദനി, നൗഷാദ് മുട്ടുന്തല, സിറാജ് ഹാജി തൽഹ

    മ​നാ​മ: ‘തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തു. കാ​മ്പ​യി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഹ​സാ​ൻ മ​ദ​നി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​റാ​ജ് ഹാ​ജി ത​ൽ​ഹ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​പു​റ​മെ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യി റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി, ന​സ്വീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി, സി​ദ്ദീ​ഖ് മാ​സ്, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി അ​ലി കേ​ച്ചേ​രി, അ​ഷ്ക​ർ താ​നൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ പൊ​ന്നാ​നി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി, മൗ​ലി​ദ് സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് ക​ബീ​ർ വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, ഫു​ഡ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് അ​സീ​സ് പൊ​ട്ട​ച്ചി​റ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റീ​ജി​യ​ൻ ത​ല​ത്തി​ലും യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി നൂ​റോ​ളം മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ, മ​ദ്ഹു​റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ഫാ​മി​ലി മീ​ലാ​ദ് മീ​റ്റ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തും. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​ർ, അ​റ​ബി​പ്ര​മു​ഖ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ബാ​ങ്കോ​ക് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ദ്ഹു​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newscommittee formedMilad campaign
    News Summary - Thiruvasantham 1500 Milad Welcome Association formed
    Similar News
    Next Story
    X