തിരുവസന്തം 1500 മീലാദ് സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
മനാമ: ‘തിരുവസന്തം 1500’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ നടത്തുന്ന മീലാദ് കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഐ.സി.എഫ് ഉമ്മുൽ ഹസം റീജ്യൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീളുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. കാമ്പയിന്റെ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു.
സ്വാഗതസംഘം ചെയർമാനായി ഹസാൻ മദനി, കൺവീനർ നൗഷാദ് മുട്ടുന്തല, ഫിനാൻസ് കൺവീനർ സിറാജ് ഹാജി തൽഹ എന്നിവർക്കുപുറമെ വൈസ് ചെയർമാൻമാരായി റസാഖ് ഹാജി, നസ്വീഫ് അൽ ഹസനി, സിദ്ദീഖ് മാസ്, ജോയന്റ് കൺവീനർമാരായി അലി കേച്ചേരി, അഷ്കർ താനൂർ, മുസ്തഫ പൊന്നാനി, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ നൗഫൽ മയ്യേരി, മൗലിദ് സ്റ്റേജ് ഇൻചാർജ് കബീർ വലിയകത്ത്, ഫുഡ് ഇൻചാർജ് അസീസ് പൊട്ടച്ചിറ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി റീജിയൻ തലത്തിലും യൂനിറ്റുകളിലുമായി നൂറോളം മൗലിദ് സദസ്സുകൾ, മദ്ഹുറസൂൽ പ്രഭാഷണം, ഫാമിലി മീലാദ് മീറ്റ്, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, മീലാദ് ഫെസ്റ്റ്, മധുരപലഹാര വിതരണം എന്നിവ നടത്തും. വിവിധ പരിപാടിയിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, അറബിപ്രമുഖർ, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. സെപ്റ്റംബർ ആറിന് രാത്രി എട്ടിന് ഉമ്മുൽ ഹസം ബാങ്കോക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന മദ്ഹുറസൂൽ സമ്മേളനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി മുഖ്യാതിഥിയാകും.
