‘തിരുവസന്തം 1500’ ഐ.സി.എഫ് മിലാദ് കാമ്പയിന് തുടക്കം

‘തിരുവസന്തം 1500’ ഐ.സി.എഫ് മിലാദ് കാമ്പയിന് തുടക്കംtext_fields
മനാമ: പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ 1500ാം ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീലാദ് കാമ്പയിന് തുടക്കമായി. തിരുവസന്തം-1500 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാമ്പയിൻ പരിപാടികൾ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീളും.
കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി റീജ്യൻ, യൂനിറ്റ് ഘടകങ്ങളിലായി സ്നേഹസംഗമം, മീലാദ് ഫെസ്റ്റ്, മൊബൈൽ മൗലിദ്, മദീന ഗാലറി, മാസ്റ്റർ മൈന്റ്, ഡെയ്ലി ക്വിസ്, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലും, മദ്ഹു റസൂൽ സമ്മേളനം എന്നിവ നടക്കും.
ഇന്ന് (റബീൽ അവ്വൽ 1) മുതൽ സപ്റ്റംബർ നാല് വരെ നീളുന്ന പ്രതിദിന പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സുകൾ ബഹ്റൈനിലെ 15 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടക്കും. സെപ്റ്റംബർ നാല് മുതൽ പതിനാല് വരെ ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മദ്ഹു റസൂൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ ഇബ്രാഹിം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി മുഖ്യാതിഥിയാകും.
ഐ.സി.എഫ് നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ലത്വീഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന നാഷനൽ കാബിനറ്റ് പരിപാടികൾക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകി. കെ.സി. സൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി, അഡ്വ. എം.സി. അബ്ദുൽ കരീം, അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ, ഉസ്മാൻ സഖാഫി, ശിഹാബുദ്ദീൻ സിദ്ദീഖി, ശമീർ പന്നൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register