Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    25 Aug 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 2:03 PM IST

    തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഈ​സ്റ്റ് ഹി​ദ്ദി​ൽ ന​ട​ന്ന തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ) വാ​ർ​ഷി​ക വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി-​തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് 2025 തു​ട​രു​ന്നു. കൊ​ടും വേ​ന​ലി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ജോ​ലി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ച്, ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ൽ ഗാ​നിം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്റെ ഈ​സ്റ്റ് ഹി​ദ്ദ് ഹൗ​സി​ങ് പ്രോ​ജ​ക്റ്റി​ന്റെ വ​ർ​ക്ക് സൈ​റ്റി​ൽ വെ​ള്ളം, ജ്യൂ​സ്, തൈ​ര്, ഓ​റ​ഞ്ച്, ആ​പ്പി​ൾ, വാ​ഴ​പ്പ​ഴം എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ, ഐ.​ഒ.​എം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ട്. ഏ​ക​ദേ​ശം 600 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ പ​ങ്ക​ജ് ന​ല്ലൂ​ർ, പ്ര​കാ​ശ് മോ​ഹ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ജ​വാ​ദ് പാ​ഷ, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​ദ​യ് ഷാ​ൻ​ബാ​ഗ്, തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഫൈ​സ​ൽ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, ശി​വ​കു​മാ​ർ, സി​റാ​ജ്, രാ​കേ​ഷ് ശ​ർ​മ, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​നു ജോ​സ്, ക​ൽ​പ്പ​ന പാ​ട്ടീ​ൽ, സാ​ന്ദ്ര പാ​ല​ണ്ണ, അ​ൽ ഗാ​നിം ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​മാ​ഹ, അ​ൽ ഗാ​നിം പ്രോ​ജ​ക്ട് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ത്സാ​ഹ​ഭ​രി​ത​രാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

