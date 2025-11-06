Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 6 Nov 2025 1:11 PM IST
Updated Ondate_range 6 Nov 2025 1:11 PM IST
എളങ്കൂർ തങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണംtext_fields
News Summary - They should accept the Elankur.
മനാമ: ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ അബ്ദുൽഖാദിർ ഐദറൂസ് മുത്തുകോയ തങ്ങൾക്ക് (എളങ്കൂർ തങ്ങൾ) ഐ.സി.എഫ് നേതാക്കൾ ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടിൽ സ്വീകരണം നൽകി. താനൂർ സിദ്ദീഖിയ കോളജ് പ്രചാരണാർഥമെത്തിയ അദ്ദേഹം ഡിസംബർ 15 വരെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കും. ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ലത്വീഫി, അബ്ദുൽ ഹകീം സഖാഫി കിനാലൂർ, നസീഫ് അൽ ഹസനി, അസ്കർ താനൂർ, സിദ്ദീഖ് മാസ് നേതൃത്വം നൽകി.
