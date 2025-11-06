Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഎ​ള​ങ്കൂ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:11 PM IST

    എ​ള​ങ്കൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ള​ങ്കൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ എ​ള​ങ്കൂ​ർ ത​ങ്ങ​ളെ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദി​ർ ഐ​ദ​റൂ​സ് മു​ത്തു​കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (എ​ള​ങ്കൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ) ഐ.​സി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. താ​നൂ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖി​യ കോ​ള​ജ് പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഡി​സം​ബ​ർ 15 വ​രെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി, അ​സ്ക​ർ താ​നൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് മാ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Manama newsBahrain International AirportBahran News
    News Summary - They should accept the Elankur.
    Similar News
    Next Story
    X