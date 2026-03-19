Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്‌റൈനിൽ റേഡിയേഷൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 March 2026 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 12:50 PM IST

    ബഹ്‌റൈനിൽ റേഡിയേഷൻ ഭീഷണിയില്ല; ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ എൻവയേൺമെന്‍റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്‌റൈനിൽ റേഡിയേഷൻ ഭീഷണിയില്ല; ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ എൻവയേൺമെന്‍റ്
    cancel

    മനാമ: രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹ്‌റൈന്‍റെ വ്യോമപരിധിയിലോ പ്രാദേശിക സമുദ്രപരിധിയിലോ അസാധാരണമായ തോതിൽ റേഡിയേഷന്‍റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ എൻവയോൺമെന്‍റ് അറിയിച്ചു. ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് കൗൺസിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    രാജ്യത്തുടനീളം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അത്യാധുനിക റേഡിയേഷൻ, എൻവയോൺമെന്റൽ സെൻസറുകൾ വഴി 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്. വിവിധ ദേശീയ ഏജൻസികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ജി.സി.സി എമർജൻസി മാനേജ്‌മെന്‍റ് സെന്‍റർ, ഇന്‍റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക, അന്തർദ്ദേശീയ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.

    നിലവിൽ എല്ലാ പാരിസ്ഥിതിക സൂചകങ്ങളും സുരക്ഷിതമായ അളവിലാണെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്തെങ്കിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Radiation, Supreme Council for Environment
    News Summary - There is no radiation threat in Bahrain; no need to worry, says Supreme Council for Environment
    X