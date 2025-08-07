Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:36 AM IST

    ത​ങ്ങ​ളോ​ർ​മ​യു​ടെ പ​തി​നാ​റാ​ണ്ട്; ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം നാ​ളെ

    ത​ങ്ങ​ളോ​ർ​മ​യു​ടെ പ​തി​നാ​റാ​ണ്ട്; ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം നാ​ളെ
    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം നാ​ളെ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ത​ങ്ങ​ളോ​ർ​മ​യു​ടെ പ​തി​നാ​റാ​ണ്ട് എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​തി​നാ​റു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​മ്മെ വീ​ട്ടു​പി​രി​ഞ്ഞ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​യ്യി​ദ് ഫാ​ഖ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ ( സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ), പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള (ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ), അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ (ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), രാ​ജു ക​ല്ലും പു​റം (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര (മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ), ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ് ഐ.​വൈ.​സി. സി, ​എ​സ്.​വി. ബ​ഷീ​ർ കൂ​ടാ​തെ മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഒ​രു​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ ത​ന്നെ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി​യ മ​ഹാ​നാ​യ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന മ​ഹാ​മാ​നു​ഷി​ക​ത​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഓ​ര്‍മ​ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    News Summary - Their sixteenth anniversary; Shihab Thangal commemorate Tomorrow
