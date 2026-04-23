Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 April 2026 4:09 PM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 4:09 PM IST

    വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ മോഷണം; നാലംഗ സംഘം പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കവർന്നത് നാലായിരം ദീനാറിലധികം വിലവരുന്ന സാധനങ്ങൾ
    cancel
    camera_alt

    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെ നുവൈദ്രാത്ത് മേഖലയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നാലായിരം ദീനാറിലധികം വിലവരുന്ന സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ നാല് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. 44നും 52നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് പിടിയിലായവരെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ തെളിവെടുപ്പിലൂടെയും അന്വേഷണത്തിലൂടെയുമാണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും. മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങൾ പ്രതികളിൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

    പിടിയിലായവർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മോഷണവസ്തുക്കൾ പോലീസ് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Theft at business establishment; four-member gang arrested
