Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:14 PM IST

    പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ പ്ര​വാ​ച​ക പാ​ഠ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ക്ക​ണം -റി​യാ​സ് ഗ​സ്സാ​ലി അ​സ്ഹ​രി

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ പ്ര​വാ​ച​ക പാ​ഠ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ക്ക​ണം -റി​യാ​സ് ഗ​സ്സാ​ലി അ​സ്ഹ​രി
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മീ​ലാ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് 1500’ൽ ​റി​യാ​സ് ഗ​സ്സാ​ലി അ​സ്ഹ​രി

    വ​യ​നാ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദ​ത്തി​നി​പ്പു​റ​വും പ്ര​വാ​ച​ക ദീ​പ​ത്തി​ന് തെ​ളി​ച്ചം കൂ​ടി വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഒ​രു ദി​വ​സം ഒ​രു പ്ര​വാ​ച​ക പാ​ഠം എ​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​ച​ക​രി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കാ​നും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​നും സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും റി​യാ​സ് ഗ​സ്സാ​ലി അ​സ്ഹ​രി വ​യ​നാ​ട് ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ഐ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ, മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി. സി ​ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മീ​ലാ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് 1500ൽ ​പ്ര​വാ​ച​ക​രെ അ​റി​യു​ക ഇ​സ്‍ലാ​മി​നെ അ​ടു​ത്ത​റി​യു​ക’ എ​ന്ന വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​ർ​വ​രും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​റി​വ്, അ​ധി​കാ​രം, ആ​ൾ​ബ​ലം, ബു​ദ്ധി​ശ​ക്തി, ധീ​ര​ത എ​ന്നി​വ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച പ്ര​വാ​ച​ക​ർ ക​രു​ണ, വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച, ക്ഷ​മ, ത്യാ​ഗ​മ​ന​സ്ക​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൊ​ണ്ടും പ്ര​ശം​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സ​ൽ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും പ​രി​പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ൽ പ്ര​വാ​ച​ക​രി​ൽ സ​മ്മേ​ളി​ച്ച​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​ച​ക​രി​ൽ മാ​തൃ​ക​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഐ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ.​പി.​സി. അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ പു​ളി​യാ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ഈ​ദ് ന​രി​ക്കാ​ട്ടേ​രി, മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി, റ​ഷീ​ദ് കീ​ഴ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സ​ദ​സ്സി​ന് സ​യ്യി​ദ് ജാ​ബി​ർ ജി​ഫ്രി കൊ​ട​ക്ക​ൽ, ജ​മാ​ൽ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ ഇ​ള​യ​ടം, സ​ലിം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ കീ​ഴ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചെ​റു​മോ​ത്ത്, നി​സാ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, മാ​ജി​ദ് കെ.​യു, റ​ഊ​ഫ് സി, ​ഫ​ലാ​ഹ് സി, ​സി​ദ്ദീ​ഖ് നി​ടി​യാ​ണ്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഷെ​ഫീ​ക്ക് പു​ളി​യാ​വ്, അ​ഷ്റ​ഫ് ഇ​രി​വേ​റ്റി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ൻ.​പി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് ചാ​ല​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ന​സ് ഖൈ​മ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ProphetBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - The younger generation should be brought closer to the Prophet's teachings - Riaz Ghazzali Ashari
    Similar News
    Next Story
    X