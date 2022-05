ഖുർആൻ വിജ്ഞാനപരീക്ഷ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

cancel camera_alt ഷംല ഷെരീഫ്, നസീബ തളപ്പിൽ, ഫാത്തിമ സുനീറ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മനാമ: ദാറുൽ ഈമാൻ കേരള വിഭാഗം നടത്തിയ ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷയുടെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഷംല ഷെരീഫ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും നസീബ തളപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഫാത്തിമ സുനീറ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. ലിയ അബ്ദുൽ ഹഖ്, നസീമ ജാഫർ എന്നിവർ എ പ്ലസ് നേടിയെന്നും പരീക്ഷ കോഓർഡിനേറ്റർ എം.എം സുബൈർ പറഞ്ഞു. ഖുർആൻ ബോധനം അടിസ്ഥാനമാക്കി സൂറത്തു സബ ആണ്​ എഴുത്ത് പരീക്ഷക്കായി നിർണയിച്ചിരുന്നത്. റിഫ, മനാമ എന്നീ രണ്ടു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ബഹ്‌റൈനിലെ വിവിധ പ്രദേശത്തുള്ള നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തവരെയും വിജയികളായവരെയും ദാറുൽ ഈമാൻ കേരള വിഭാഗം ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ജമാൽ നദ്‌വി ഇരിങ്ങൽ അഭിനന്ദിച്ചു.

The winners of the Qur'an Knowledge Test have been announced