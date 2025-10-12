Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 11:35 AM IST

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മം കി​രാ​തം - കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള അ​തി​ക്ര​മം കി​രാ​തം - കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക​തി​രെ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം അ​പ​ല​പ​നീ​യ​വും നി​ഷ്ഠു​ര​വു​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​ര​ളം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സി.​പി​എ​മ്മി​ന്റെ ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന​ത് കൊ​ടി​യ അ​ക്ര​മ​മാ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മും പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണി​തെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​യ്യ​പ്പ​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വെ​പ്രാ​ള​ത്തി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ലും തെ​ല്ലും വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത സി.​പി.​എം നാ​ടാ​കെ അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ ക​യ​റൂ​രി​വി​ടു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഒ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക്ക് പോ​ലും പൊ​ലീ​സ് ന​ര​നാ​യാ​ട്ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ ര​ക്ഷ​യി​ല്ലെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​റ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു

