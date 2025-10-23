Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    23 Oct 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:16 AM IST

    വാ​യ​ന​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ലോ​കം

    വാ​യ​ന​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ലോ​കം
    വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ൻ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വാ​യ​ന തീ​ർ​ത്തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി എ​ല്ലാ​റ്റി​നും ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി​യെ​യും ഗൂ​ഗി​ളി​നെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മി​ക്ക​വ​രും. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രി​ലും ഇ​ത് ഒ​രു​പോ​ലെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ വാ​യ​ന അ​വ​രു​ടെ ഭൗ​തി​ക​വി​കാ​സം, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, ഭാ​ഷാ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഫോ​ണി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വെ​ളി​ച്ചം ഉ​റ​ക്കം വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​നും മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ പ​തി​വാ​യി വാ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഉ​റ​ക്കം സു​ഖ​ക​ര​മാ​ണ് ചി​ന്ത​ക​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​റി​വ് നേ​ടാ​നും വി​ശാ​ല​മാ​യ ലോ​ക​ത്തെ​പ്പ​റ്റി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും വാ​യ​ന സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക അ​വ​ബോ​ധം ഉ​ട​ലെ​ടു​ക്കും. ന​ല്ല ചി​ന്ത​ക​ളും ഗു​ണ​പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന്റെ ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ, പാ​ത്തു​മ്മ​യു​ടെ ആ​ട് എ​ന്നി​വ സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും അ​വ​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ​ഹ​ജീ​വി സ്നേ​ഹം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ബാ​ല​സാ​ഹി​ത്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി മാ​ഷി​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്ക​വി​ത​ക​ൾ ച​ടു​ല​വും കാ​ര്യ​മാ​ത്ര​പ്ര​സ​ക്ത​വു​മാ​ണ്. ഈ​ര​ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ നാ​ലു​വ​രി​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള​വ​യാ​ണ് കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി ക​വി​ത​ക​ളി​ൽ ഏ​റെ​യും. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​മ്പൂ​തി​രി ഫ​ലി​ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​യും ര​സ​ക​ര​വു​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അ​വ​യെ പ​റ്റി​യു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും വ​രാ​റു​ണ്ട്. അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​നും കാ​ണാ​നും നി​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ വ​രി​ക്കാ​രാ​കൂ. മ​ല​യാ​ള​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലും ആം​ഗ​ലേ​യ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ട്.

    പ​ത്ര​വാ​യ​ന ന​മു​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു പൊ​തു​ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. സ​മ​കാ​ലി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി അ​റി​വ് നേ​ടാ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ജീ​വി​യാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ബോ​ധം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ​ദ​സ​ഞ്ച​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​ത്ര​വാ​യ​ന സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വാ​യ​ന അ​വ​ർ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് പ​ത്രം വാ​യി​പ്പി​ക്കു​ക. അ​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​യ​ട്ടെ. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ന​ത്തെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് വാ​യി​ക്കൂ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ട് വാ​യി​പ്പി​ക്കാം. പ​തി​യെ അ​വ​ർ പ​ത്ര​വാ​യ​ന ഒ​രു ശീ​ല​മാ​ക്കും. പു​തു​ത​ല​മു​റ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​മാ​യി മാ​റ​ട്ടെ. റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളെ പോ​ലെ അ​വ​ർ മാ​റാ​തി​രി​ക്ക​ട്ടെ. വാ​യ​ന അ​റി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലു​പ​രി വ​സ്തു​ത​ക​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും അ​വ​ര​വ​രു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലൂ​ടെ കാ​ണാ​നും ചി​ന്തി​ക്കാ​നും ന​മ്മെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വി​കാ​സ​ത്തി​നും വാ​യ​ന വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക്ക​വി​ത​ക​ളും ക​ഥ​ക​ളും പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ത്രാ​ധി​പ​ർ​ക്കാ​യി അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കാം. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര​ക​ളും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും നാ​ളേ​ക്ക് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തെ​യാ​ണ്. ഇ​വി​ട​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് തു​ട​ർ​ന്നും അ​തി​ന്റെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യ​ട്ടെ.

