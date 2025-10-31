Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ടും സ​ന്ദേ​ശ​വും

    ഒ.​എം. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്‌

    അ​ന്തി​ക്കാ​ട്

    സത്യൻ അനന്തിക്കാട്

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ക​ള്ളി​നും ക​മ്യൂ​ണി​സ​ത്തി​നും പേ​രു​കേ​ട്ട നാ​ടാ​യി​രു​ന്നു തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് ഗ്രാ​മം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന്, ‘അ​ന്തി​ക്കാ​ട്’ എ​ന്ന പേ​ര് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ള്ള് തൊ​ടാ​ത്ത, കു​ടും​ബ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ടി​നെ​യാ​യി​രി​ക്കും! ‘കു​റു​ക്ക​ന്റെ ക​ല്യാ​ണം’ മു​ത​ൽ ‘ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം’ വ​രെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ 43 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത 58 ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​ക​ളാ​യ കു​ടും​ബ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സി​ദ്ധി​ക്കും ജ​ന​പ്രീ​തി​ക്കും പി​ന്നി​ൽ. ക​ണ്ണീ​രും ചി​രി​യും ക​ല​ർ​ന്ന, ജ​നം നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ ആ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ‘മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ന്തം സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ’ എ​ന്ന ജ​ന​കി​രീ​ട​ത്തി​നും അ​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​ത്!

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 52 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ​ലോ​ക​ത്തു​ണ്ട്. 19ാം വ​യ​സ്സി​ൽ സി​നി​മാ​സം​വി​ധാ​ന​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​രു അ​ന്തി​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ പ​യ്യ​ൻ മ​ദ്രാ​സി​ലേ​ക്ക് വ​ണ്ടി ക​യ​റു​ന്നു.

    അ​ങ്ങ​നെ 1973ൽ ​ഡോ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ സ​ഹ​സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി​ട്ടാ​ണ് സ​ത്യ​ന്റെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശം. പി​ന്നെ ത​ന്‍റെ ക​ഴി​വി​ലൂ​ടെ​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ ​അ​ന്തി​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​യു​ടെ​യും ഗി​രി​ശൃം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ മാ​യാ​ത്ത മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഗ​ല്ഭ​നാ​യൊ​രു സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഗാ​ന ര​ച​യി​താ​വ്, തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത്, സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്രാ​വീ​ണ്യം തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം. ‘ഈ​ശ്വ​ര​ൻ മാ​ത്രം സാ​ക്ഷി’ എ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് 2019ൽ, ​ഹാ​സ്യ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​ലിം അ​വാ​ർ​ഡ്, സ്റ്റേ​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ഫി​ലിം ഫെ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു പാ​ട് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    34 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട ‘സ​ന്ദേ​ശം’

    സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട്-​ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ൽ ജ​നി​ച്ച സ​ന്ദേ​ശം എ​ന്ന ശ്രേ​ഷ്ഠ ചി​ത്ര​ത്തി​ന് 34 വ​യ​സ്സ് തി​ക​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു! 1991 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ ചി​ത്രം റി​ലീ​സ് ആ​വു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച തി​ല​ക​ൻ, ശ​ങ്ക​രാ​ടി, ഒ​ടു​വി​ൽ, മാ​മു​ക്കോ​യ… തു​ട​ങ്ങി പ​ല പ്ര​ശ​സ്‌​ത താ​ര​ങ്ങ​ളും തി​ര​ശ്ശീ​ല​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ നി​ത്യ​ശാ​ന്തി​യു​ടെ തീ​ര​ത്തേ​ക്ക്‌ മ​ട​ങ്ങി. എ​ന്നി​ട്ടും 34 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്, സ​ന്ദേ​ശം ഇ​റ​ങ്ങി​യ കാ​ല​ത്ത് ജ​നി​ച്ചി​ട്ട് പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു​പാ​ട് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ, ആ ​സി​നി​മ​യും അ​തി​ലെ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്നും ചി​രി പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു. ഓ​രോ ഇ​ല​ക്‌​ഷ​ൻ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ളും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലെ സീ​നു​ക​ൾ ട്രോ​ളു​ക​ളാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യും ആ​മാ​ശ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രെ 'വ​ധി​ക്കു​ക' യും ​ചെ​യ്യു​ന്നു. ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​വും ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്നും അ​തി​നു​ള്ള വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യു​മാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​പാ​ട് വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളും വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ ഒ​രു ചി​ത്രം കൂ​ടി​യാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശം. ഐ.​ബി.​എ​ൻ ലൈ​വ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത, എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല 100 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന ചി​ത്ര​മാ​ണി​ത്.

    അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ, 2016ൽ 70ാം ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ൻ.​ഡി.​ടി.​വി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘70 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ, 70 മ​ഹ​ദ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട നാ​ല് മ​ല​യാ​ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ഒ​രു​പാ​ട് ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് ഈ ​വ​ർ​ഷം 70ാം ജ​ന്മ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. എ​ഴു​പ​താം വ​യ​സ്സി​ലും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​നും ക​ർ​മോ​ദ്യു​ക്ത​നു​മാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സി​നി​മാ​ലോ​ക​ത്ത് തി​ള​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​നി​യും ഒ​രു​പാ​ട് മ​ഹ​ദ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സീ​രി​യ​സ് ആ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ർ​മ്മം ക​ല​ർ​ത്തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള, ജീ​വി​ത​ഗ​ന്ധി​യാ​യ, ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ന് ഒ​രു ര​ണ്ടാം​ഭാ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​വു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യം പ​ല​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തു​ത​ന്നെ ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു വ​ലി​യ പ്ര​ശം​സ​യാ​ണ്.

    സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ന് ഒ​രു ര​ണ്ടാം ഭാ​ഗം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സ​ന്ദേ​ശ​വും ഇ​നി​യും ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    കാ​ര​ണം, അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ​യും ആ​മാ​ശ​യ വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും ച​ളി​ക്കു​ണ്ടി​ൽ നീ​ന്തി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്ന, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ഴു​ത​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യം, കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും, ഇ​നി​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത!

