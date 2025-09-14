Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    14 Sept 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:11 AM IST

    ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര നി​സ്സാ​ര​ക്കാ​ര​ല്ല

    ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര നി​സ്സാ​ര​ക്കാ​ര​ല്ല
    ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വെ​റും ക​ളി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഓ​രോ കു​ട്ടി​യു​ടെ​യും ലോ​കം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രാ​കും ന​മ്മ​ൾ. അ​തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്കെ​ന്ത് ഗു​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നോ അ​വ​രു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നോ ന​മ്മ​ൾ ചി​ന്തി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വ​ന​യെ​യും, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ​യും, മാ​ന​സി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​വ​ക്ക് മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​ണ്ട്. ഒ​രു ക​ളി​പ്പാ​ട്ടം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് കു​ട്ടി​യു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തി​നും ക​ഴി​വി​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണോ, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണോ, പു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണോ എ​ന്നു കൂ​ടി ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. മാ​ളു​ക​ൾ മു​ത​ൽ വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രെ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം ന​മ്മ​ള​ത് വാ​ങ്ങു​ന്നു​മു​ണ്ടാ​കാം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​നി അ​ങ്ങ​നെ ആ​വ​രു​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വാ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.



    അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഒ​രു​ക്കി​യ ക​ട​ക​ൾ ന​മ്മു​ടെ ചു​റ്റി​ലും കു​റ​വാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ അ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു ക​ട​യു​ണ്ട്. അ​ല്ല ക​ട​ക​ളു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളു​ള്ള ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ദോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു ക​ട​യാ​ണ് ‘റു​ബി​ക്സ് ക്യൂ​ബ്’. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ക​ളി​പ്പാ​ട്ടം ഏ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള​തും വി​ല​ക്കു​റ​വു​ള്ള​തു​മാ​യ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റു​ബി​ക്സ് ക്യൂ​ബ് മി​ക​ച്ച ഇ​ട​മാ​ണ്.

    ‘റു​ബി​ക് ക്യൂ​ബി​ന്‍റെ’ പ്ര​ത്യേ​ക​ത

    പു​തു​മ​യു​ള്ള​തും അ​തി​ലേ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യ​തു​മാ​യ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് റു​ബി​ക്സ് ക്യൂ​ബ് ഷോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണി​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. അ​തി​ലേ​റ്റ​വും ജ​ന​പ്രീ​തി​യു​ള്ള ഇ​നം ‘ഡൈ ​കാ​സ്റ്റ്’ (മെ​റ്റ​ൽ) കാ​റു​ക​ളു​ടെ ക​മ​നീ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ്. വി​വി​ധ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ മെ​റ്റ​ൽ മി​നി​യേ​ച്ച​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​റ​ത്തി​ലും വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലും രൂ​പ​ത്തി​ലും റു​ബി​ക്സ് ക്യൂ​ബി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്രി​യ​മു​ള്ള നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക്ക് മി​ക​ച്ച​തെ​ന്ത് ന​ൽ​ക​ണം എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും റു​ബി​ക്സ് ക്യൂ​ബ് ഉ​ത്ത​രം ത​രും. കൂ​ടാ​തെ, ബ്ലോ​ക്ക് ക​ട്ട​ക​ൾ, റി​മോ​ട്ട് കാ​റു​ക​ൾ, പാ​വ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി വി​കാ​സ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. സ​ന​ദ്, ജി​ദാ​ലി, ആ​ലി ബൂ​രി എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. ഡ്രാ​ഗ​ൺ സി​റ്റി​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ക​ട​യും തു​റ​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:toysgulfBahrain
