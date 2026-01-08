Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:35 AM IST

    ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് കി​രീ​ടം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക്; ആ​വേ​ശ​മാ​യി മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ വ​രു​ന്നു

    ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് കി​രീ​ടം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക്; ആ​വേ​ശ​മാ​യി മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ വ​രു​ന്നു
    ബി.​സി.​എ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ൻ​സൂ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മ​നാ​മ: ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഐ.​സി.​സി ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കി​രീ​ടം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും (ബി.​സി.​എ​ഫ്) ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലും (ഐ.​സി.​സി) സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ 'ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ് ഐ.​സി.​സി പു​രു​ഷ ടി20 ​ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ' 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 11 വ​രെ ന​ട​ക്കും.

    ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മ​നാ​മ​യി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത ഉ​ന്ന​ത​ത​ല വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബി.​സി.​എ​ഫ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ൻ​സൂ​ർ ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ക്രി​ക്ക​റ്റ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ലോ​ക​ക​പ്പ് കി​രീ​ടം നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​നും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗോ​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ൻ​സൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​മി അ​ലി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കി​ഷോ​ർ കേ​വ​ൽ​റാം, ട്ര​ഷ​റ​ർ മീ​നാ​സ്, അ​ഡ്വൈ​സ​ർ യൂ​സ​ഫ് ലോ​റി, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​മീ​ർ, ആ​ലി​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും മാ​ധ്യ​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക്രി​ക്ക​റ്റ് ആ​വേ​ശ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​വും പൈ​തൃ​ക​വു​മാ​യി കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ട്ട​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് ബി​സി​ന​സ് ബേ ​വ​ഴി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ 'റോ​യ​ൽ ബോ​ട്ട് പ​രേ​ഡോ​ടെ' ടൂ​റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ വാ​ട്ട​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ക്കും. അ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ബൈ​ക്ക് റാ​ലി​യു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ കി​രീ​ടം ദ ​അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും.

    അ​വി​ടെ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​രീ​ടം കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ആ​വാ​ലി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​കും തു​ട​ക്കം. തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30 വ​രെ ദാ​ന മാ​ളി​ലും ശേ​ഷം അ​ൽ ന​ജ്മ ക്ല​ബി​ലും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഫാ​ൻ എ​ൻ​ഗേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ​യി​ൽ വെ​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗാ​ല ഡി​ന്ന​റും ന​ട​ക്കും.

    മൂ​ന്നാം ദി​വ​സ​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ട്രീ ​ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് കി​രീ​ടം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, പാ​കി​സ്താ​ൻ സ്കൂ​ൾ, ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ൾ, ഇ​ബ്നു​ൽ ഹൈ​തം സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കി​രീ​ടം നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മോ​സ്‌​ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ ടൂ​ർ സ​മാ​പി​ക്കും.

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബി.​സി.​എ​ഫ് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഐ​വേ​ൾ​ഡ് , യു.​എ​ഫ്.​സി ജിം , ​മാ​രി​യ​റ്റ് ജു​ഫൈ​ർ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും ബി.​സി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    News Summary - The T20 World Cup crown goes to Bahrain; An exciting three-day trophy tour is underway
