സീറോ മലബാർ സൊസൈറ്റിയും ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മനാമ: സീറോ മലബാർ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം വർണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിച്ചു. സൽമാനിയായിലെ സീറോ മലബാർ സൊസൈറ്റി അങ്കണത്തിൽ രാവിലെ 8.00ന് പ്രസിഡന്റ് ഷാജൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തുകയും സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ സീറോ മലബാർ സൊസൈറ്റിയുടെ ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി ജോബി ജോസഫ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സിജോ ആന്റണി, പ്രേജി, ജീവൻ ചാക്കോ, ജസ്റ്റിൻ ഡേവിസ്, ലേഡീസ് വിങ് പ്രസിഡന്റ് ലിജി ജോൺസൺ എന്നിവർക്കൊപ്പം കോർ ഗ്രൂപ് ചെയർമാന് പൊളി വിതയത്തിൽ, മുൻ ഭാരവാഹികളായ ജേക്കബ് വഴപ്പള്ളി, ബെന്നി ജോസഫ്, ജെയിംസ് ജോസഫ്, സാനി പോൾ, സോജി മാത്യു, പോൾ ഉരുവത്, സോവിച്ചൻ ചേനാട്ടുശ്ശേരി, ജിമ്മി ജോസഫ് എന്നിവരും സിംസ് കളിമുറ്റം സമ്മർ ക്യാമ്പ് കുട്ടികളും സീറോ മലബാർ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.
