Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:51 AM IST

    സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റിയും ആഘോ​ഷിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റിയും ആഘോ​ഷിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റിയുടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര‍്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ം

    മ​നാ​മ: സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യാ​യി​ലെ സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 8.00ന് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര‍്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി​ജോ ആ​ന്റ​ണി, പ്രേ​ജി, ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ, ജ​സ്റ്റി​ൻ ഡേ​വി​സ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ജി ജോ​ൺ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം കോ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന് പൊ​ളി വി​ത​യ​ത്തി​ൽ, മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് വ​ഴ​പ്പ​ള്ളി, ബെ​ന്നി ജോ​സ​ഫ്, ജെ​യിം​സ് ജോ​സ​ഫ്, സാ​നി പോ​ൾ, സോ​ജി മാ​ത്യു, പോ​ൾ ഉ​രു​വ​ത്, സോ​വി​ച്ച​ൻ ചേ​നാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി, ജി​മ്മി ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും സിം​സ് ക​ളി​മു​റ്റം സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ് കു​ട്ടി​ക​ളും സീ​റോ മ​ല​ബാ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Independence DaycelebratedSyro Malabar SocietySyro Malabar
    News Summary - The Syro Malabar Society also celebratedIndependence Day
    Similar News
    Next Story
    X