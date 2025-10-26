Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഡി​ജി​റ്റ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 1:40 PM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ലെ പ​ത്ര​ത്താ​ളു​ക​ളു​ടെ മ​ധു​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ലെ പ​ത്ര​ത്താ​ളു​ക​ളു​ടെ മ​ധു​രം
    cancel

    മാ​ധ്യ​മ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ക​ട​ലാ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' എ​ന്ന ദി​ന​പ​ത്രം മു​ട​ങ്ങാ​തെ ന​മ്മു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു എ​ന്ന​ത് അ​തി​ന്റെ വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും ഈ ​ദൗ​ത്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും വി​ജ​യ​മാ​ണ്. ഈ ​നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കാ​തെ വ​യ്യ.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യു​മു​ള്ള​തു​പോ​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ഒ​തു​ങ്ങി​ക്കൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഒ​രു യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ന്റെ സം​തൃ​പ്തി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രും കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രും വാ​യ​ന​യെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​വ​രും 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തെ ഇ​ന്നും നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള ക​ട്ട​ൻ​ചാ​യ​യും ഉ​പ്പു​മാ​വും ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് കാ​ണു​ന്ന 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ഒ​രു നോ​ക്ക് കാ​ണു​ന്ന​തി​ലും പേ​ജു​ക​ൾ മ​റി​ച്ച് ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളെ​ങ്കി​ലും വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സം​തൃ​പ്തി ഈ ​പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ചെ​റി​യ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ, ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ നെ​റു​ക​യി​ലെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ ന​മ്മ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന തോ​ന്ന​ൽ, വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റെ​ന്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക?

    ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് മാ​ധ്യ​മം ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ന് വ​രി​ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫ്രീ ​കൂ​പ്പ​ണു​ക​ളും മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. വാ​യ​ന​യു​ടെ സ​ന്തോ​ഷം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്.

    ഈ ​പ​ത്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഹോ​രാ​ത്രം പ്ര​യ​ത്നി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും എ​ന്റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഞാ​നും വാ​യ​ന​യു​ടെ ഈ ​മ​ധു​രം നി​റ​ഞ്ഞ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamnewspapersBahrain Newsdigital age
    News Summary - The sweetness of newspapers in the digital age
    Similar News
    Next Story
    X