    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 4:20 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 4:20 PM IST

    സുഹൈൽ നക്ഷത്രം ബഹ്റൈനിൽ നാളെ ഉദിക്കും; പക്ഷേ ചൂട് കുറയില്ല

    രാജ്യത്ത് ഒക്ടോബർ വരെ ചൂട് ക്രമേണ തുടരും
    സുഹൈൽ നക്ഷത്രം 

    മനാമ: സുഹൈൽ നക്ഷത്രം ബഹ്റൈനിൽ നാളെ ഉദിക്കുമെങ്കിലും ചൂടിന് പെട്ടെന്ന് കുറവുണ്ടാകില്ലെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ മുഹമ്മദ് അസ്‌ഫൂർ അറിയിച്ചു. താപനിലയിലെ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചന നൽകുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത അടയാളം മാത്രമാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉദയം.

    സെപ്റ്റംബർ 22-നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരത്കാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ബഹ്‌റൈനിന്റെ തീരദേശ ഭൂമിശാസ്ത്രം കാരണം ഒക്ടോബർ വരെ ചൂട് ക്രമേണ തുടരും. ശരത്കാലത്ത് താപനില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞാലും, ഉയർന്ന ഈർപ്പം കാരണം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    അതേസമയം, ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പവും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താപനില 43° സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ഈർപ്പം 85% വരെ എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    News Summary - The Suhail star will rise in Bahrain tomorrow; but the heat will not subside
