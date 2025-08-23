Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 3:26 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 3:26 PM IST

    സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഇ​ന്ന് ഉ​ദി​ക്കും; പ​ക്ഷേ ചൂ​ട് കു​റ​യി​ല്ല

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ ചൂ​ട് ക്ര​മേ​ണ തു​ട​രും
    Suhail star
    camera_altസുഹൈൽ നക്ഷത്രം

    മ​നാ​മ: സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ദി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ചൂ​ടി​ന് പെ​ട്ടെ​ന്ന് കു​റ​വു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ഫൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. താ​പ​നി​ല​യി​ലെ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ട​യാ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ​യം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22നാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ശ​ര​ത്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ തീ​ര​ദേ​ശ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്രം കാ​ര​ണം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ ചൂ​ട് ക്ര​മേ​ണ തു​ട​രും. ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്ത് താ​പ​നി​ല നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞാ​ലും, ഉ​യ​ർ​ന്ന ഈ​ർ​പ്പം കാ​ര​ണം ചൂ​ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യും ഈ​ർ​പ്പ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​പ്ര​വ​ച​നം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. താ​പ​നി​ല 43 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ ഉ​യ​രാ​നും കൂ​ടാ​തെ ഈ​ർ​പ്പം 85 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ എ​ത്താ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

