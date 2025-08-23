സുഹൈൽ നക്ഷത്രം ബഹ്റൈനിൽ ഇന്ന് ഉദിക്കും; പക്ഷേ ചൂട് കുറയില്ലtext_fields
മനാമ: സുഹൈൽ നക്ഷത്രം ബഹ്റൈനിൽ ശനിയാഴ്ച ഉദിക്കുമെങ്കിലും ചൂടിന് പെട്ടെന്ന് കുറവുണ്ടാകില്ലെന്ന് ബഹ്റൈൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ മുഹമ്മദ് അസ്ഫൂർ അറിയിച്ചു. താപനിലയിലെ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചന നൽകുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത അടയാളം മാത്രമാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉദയം.
സെപ്റ്റംബർ 22നാണ് യഥാർഥത്തിൽ ശരത്കാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ബഹ്റൈനിന്റെ തീരദേശ ഭൂമിശാസ്ത്രം കാരണം ഒക്ടോബർ വരെ ചൂട് ക്രമേണ തുടരും. ശരത്കാലത്ത് താപനില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞാലും, ഉയർന്ന ഈർപ്പം കാരണം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പവും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാപ്രവചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. താപനില 43 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാനും കൂടാതെ ഈർപ്പം 85 ശതമാനം വരെ എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
