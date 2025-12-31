Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightടൂ​റി​സം,...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:26 AM IST

    ടൂ​റി​സം, നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്കാ​രം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    • എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ​രു​മാ​നം 2024ൽ 120 ​കോ​ടി ദീ​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു
    • സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളി​ൽ 12 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്
    ടൂ​റി​സം, നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്കാ​രം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റം
    cancel

    മ​നാ​മ: ടൂ​റി​സം, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം, ധ​ന​കാ​ര്യം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യം വ​ൻ​മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ, ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട്, അ​ൽ ദാ​ന തി​യ​റ്റ​ർ എ​ന്നീ പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തും വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​യി​ലും പു​തി​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. പു​തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി രം​ഗ​ത്തും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 2,400ൽ ​അ​ധി​കം ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം, പേ​ഴ്സ​ന​ൽ ഡേ​റ്റ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ നി​യ​മം, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ നി​യ​മം, വാ​ണി​ജ്യ ത​ട്ടി​പ്പ് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം, ക്ലൗ​ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​നും എ​ന്നി​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്.

    2018ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ബാ​ല​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട ആ​റ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണ​വും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. 2018ൽ 48.9 ​കോ​ടി ദീ​നാ​ർ ആ​യി​രു​ന്ന എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ​രു​മാ​നം 2024ൽ 120 ​കോ​ടി ദീ​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളി​ൽ 12 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് വ​രു​ക​യും നി​ല​വി​ലെ പൊ​തു​ക​ടം മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 109 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​താ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത് ഇ​നി​യും കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.സാ​മ്പ​ത്തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ അ​ർ​ഹ​രി​ലേ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യു​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ചേ​ർ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​ബി​ന​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:economicsaudi tourismbahrain tourismBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - The state has made great strides in tourism, regulation, and financial management
    Similar News
    Next Story
    X