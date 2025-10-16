Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 11:13 AM IST

    കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യു​ടെ വ​സ​ന്ത​ത്തി​ന് ഇന്ന് ആ​ര​വ​മു​യ​രും

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്നു​ം നാളെയും
    കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യു​ടെ വ​സ​ന്ത​ത്തി​ന് ഇന്ന് ആ​ര​വ​മു​യ​രും
    സൂ​പ്പ​ർ​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫികൾ

    മ​നാ​മ: മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ വീ​റും വാ​ശി​യും നി​റ​ക്കു​ന്ന കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടും അ​നു​വാ​ച​ക​ർ​ക്ക് അ​തു​ല്യ​മാ​യ ര​ണ്ടു ദി​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16, 17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സി​ഞ്ചി​ലു​ള്ള അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ൽ​പ​ന്തു ക​ളി​യു​ടെ വ​ശ്യ​ത​യും ചാ​രു​ത​യു​മാ​യി വി​വി​ധ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്‍ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു(​ബി​ഫ) മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഫു​ട്‍ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ടീ​മി​ലെ താ​രം ഹ​സ​യു​ടെ കി​ക്കോ​ഫോ​ടു കൂ​ടി​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മു​ഖ​ർ, സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സോ​ക്ക​ർ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട് മ​ത്സ​രം, പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട്, ജ്വാ​ല മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​നി​ശ, സ​ഹൃ​ദ​യ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട് സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട്, തൈ​ക്വാ​ൻ​ഡോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​പ്പ​ന, മ​റ്റു വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മ​ണി മു​ത​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫു​ട്‍ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ, ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    അ​തി​നി​ടെ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്‍ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ മു​ൻ കോ​ച്ചും അ​ഞ്ച് ത​വ​ണ ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​മു​ഖ ഫു​ട്‍ബാ​ൾ താ​രം ഹ​മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സു​ബൈ​ർ എം.​എം, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് സി​റാ​ജ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സോ​ക്ക​ർ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​സ് വി.​കെ, ഫു​ഡ് സി​റ്റി എം.​ഡി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ്, ബി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹ്മ​ത്ത് അ​ലി, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ശെ​ഫി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ടീം ​മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​വാ​ദ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ​ജാ​സ്, അ​ഹ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കാ​ർ​ണി​വ​ൽ നി​ര​വ​ധി ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ടീ​മു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​യി പ​രി​പാ​ടി മാ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഇ​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

