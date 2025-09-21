Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    21 Sept 2025 10:07 AM IST
    21 Sept 2025 10:07 AM IST

    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ഗം​ഗാ​പ്ര​വാ​ഹ​മാ​യി വ​യ​ലി​ൻ നാ​ദം

    സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​രെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ച് ഗം​ഗ ശ​ശി​ധ​ര​ൻ
    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ഗം​ഗാ​പ്ര​വാ​ഹ​മാ​യി വ​യ​ലി​ൻ നാ​ദം
    ഗം​ഗ ശ​ശി​ധ​ര​ൻ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു                     

    Listen to this Article

    ​മനാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ 'ശ്രാ​വ​ണം' വേ​ദി​യി​ൽ വ​യ​ലി​ൻ നാ​ദ​പ്ര​വാ​ഹം തീ​ർ​ത്ത് ഗം​ഗ ശ​ശി​ധ​ര​ൻ. പ​തി​നൊ​ന്നു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യു​ടെ വ​യ​ലി​ൻ ക​ച്ചേ​രി സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് അ​നി​ർ​വ​ച​നീ​യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    അ​ഞ്ചാം വ​യ​സ്സി​ൽ വ​യ​ലി​ൻ അ​ഭ്യ​സി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ ഗം​ഗ ത​ന്റെ ഗു​രു സി.​എ​സ്. അ​നു​രൂ​പി​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത വൈ​ഭ​വം ഓ​രോ രാ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും തെ​ളി​യി​ച്ചു. പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച താ​ള​ബോ​ധം കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സ് മു​ഴു​വ​ൻ വ​യ​ലി​ൻ നാ​ദ​ത്തി​ൽ ല​യി​ച്ചു. ച​ടു​ല​മാ​യ ഈ​ണ​ങ്ങ​ളും ശാ​ന്ത​മാ​യ രാ​ഗ​ങ്ങ​ളും മാ​റി​മാ​റി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സ് കൈ​യ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഗം​ഗ​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഭാ​വി​യി​ലെ ഒ​രു വാ​ഗ്ദാ​ന​മാ​യി മാ​റാ​ൻ ഈ ​കൊ​ച്ചു​ക​ലാ​കാ​രി​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​തി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ക​ച്ചേ​രി.

    പ​രി​പാ​ടി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ- ഫോട്ടോ : സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മൊ​തു​ങ്ങാ​തെ ഗം​ഗ​യു​ടെ ജീ​വി​തം സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ​ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ്. സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന് ഭാ​ഷ​യി​ല്ലെ​ന്നും വ​യ​ലി​നി​ലൂ​ടെ അ​ത് ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​മെ​ന്നും ഗം​ഗ തെ​ളി​യി​ച്ച​താ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ​ശ്വ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ വ​ര​ദാ​ന​മാ​ണ് ഗം​ഗ​യു​ടെ ക​ഴി​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ശ്രാ​വ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ്‌ കു​മാ​ർ മി​ശ്ര, യൂ​നി​കോ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

