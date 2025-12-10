Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആസ്വാദകർക്ക് ആവേശമായി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:32 AM IST

    ആസ്വാദകർക്ക് ആവേശമായി സോപാനം വാദ്യസംഗമം സമാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ആസ്വാദകർക്ക് ആവേശമായി സോപാനം വാദ്യസംഗമം സമാപിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ത്മ​ശ്രീ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി മാ​രാ​ർ, പ​ത്മ​ശ്രീ ജ​യ​റാം എ​ന്നി​വ​ർ ചി​ത്രം: സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു പൂ​ര​പ്പ​റ​മ്പാ​ക്കി സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം 2025ന് ​കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി. നാ​ടി​ന്റെ താ​ള​സ്പ​ന്ദ​നം കേ​ട്ട​റി​യാ​ൻ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കാ​ണി​ക​ൾ അ​ദാ​രി പാ​ർ​ക്ക്‌ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘ​വും കോ​ൺ​വെ​ക്സ് ഇ​വ​ന്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വി​സ്മ​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    വൈ​കീ​ട്ട് കൃ​ത്യം നാ​ലി​നു​ത​ന്നെ 50 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള വേ​ദി​യി​ൽ താ​യ​മ്പ​ക​യു​ടെ യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും സം​ഘ​വും താ​യ​മ്പ​ക​കൊ​ട്ടി വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​നു ആ​രം​ഭം​കു​റി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് നൂ​റി​ൽ​പ​രം ന​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വ​ർ​ണോ​ത്സ​വം നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി. താ​ല​പ്പൊ​ലി​യും മു​ത്തു​ക്കു​ട​ക​ളും വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളും നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ണി​നി​ര​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര നടന്നു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ജ​നാ​ഹി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ്‌ കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്‌, പ​ത്മ​ശ്രീ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി മാ​രാ​ർ, പ​ത്മ​ശ്രീ ജ​യ​റാം, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ല​തി​ക ടീ​ച്ച​ർ, കാ​ഞ്ഞി​ല​ശ്ശേ​രി പ​ത്‌​മ​നാ​ഭ​ൻ, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, സോ​പാ​നം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ലാ​സ്, കോ​ൺ​വെ​ക്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ, ഏ​ലൂ​ർ ബി​ജു, സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ഫോ​ഗ് സി.​ഇ.​ഒ ബിം​ഗ്ലി ച​ന്ദ്ര​ൻ, സ​ന​ൽ കു​മാ​ർ നീ​ലേ​ശ്വ​രം, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ഷി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. സം​ഗീ​ത​ലോ​ക​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ഗ്ര​സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ മാ​നി​ച്ച്‌ സോ​പാ​നം സം​ഗീ​ത​ര​ത്നം പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്ത് അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട ഗാ​യി​ക ല​തി​ക ടീ​ച്ച​റെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. എ​ഴു​പ​തി​ൽ പ​രം സോ​പാ​ന​ഗാ​യ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ദ്യ വി​ദേ​ശ സോ​പാ​ന അ​ര​ങ്ങ്‌ ശ്രദ്ധേയമായി. ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​പു​റ​ത്ത്‌ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന സോ​പാ​ന സം​ഗീ​തം, ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ദ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം, ഭാ​ര​ത​ത്തി​നു പു​റ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മേ​ള ക​ലാ​അ​ര​ങ്ങ്‌, ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വേ​ദി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി അ​പൂ​ർ​വ​ത​ക​ൾ വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം 2025നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsaudiencesopanamgulfenthusiasm
    News Summary - The Sopanam Vadya Sangamam concluded with enthusiasm for the audience.
    Similar News
    Next Story
    X