Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    4 Dec 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    4 Dec 2025 1:32 PM IST

    സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നാ​ളെ അ​ര​ങ്ങു​ണ​രും

    ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ
    സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നാ​ളെ അ​ര​ങ്ങു​ണ​രും
    സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ന​ട​ൻ ജ​യ​റാ​മി​നെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​നാ​മ: സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘം കോ​ൺ​വെ​ക്സ്‌ മീ​ഡി​യ ഇ​വ​ന്‍റ്സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നാ​ളെ അ​ദാ​രി​പാ​ർ​ക്ക്‌ ഗ്രൗ​ണ്ട് സാ​ക്ഷി​യാ​കും. സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വേ​ദി​യെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന 50 മീ​റ്റ​ർ നീ​ളം വ​രു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ വേ​ദി​യു​ടേ​ത​ട​ക്കം ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി പ​ത്മ​ശ്രീ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി മാ​രാ​ർ, പ​ത്മ​ശ്രീ ജ​യ​റാം, കാ​ഞ്ഞി​ല​ശ്ശേ​രി പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ്രീ​രാ​ജ്‌, മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ്രീ​കാ​ന്ത്‌, ചി​റ​ക്ക​ൽ നി​ധീ​ഷ്, വെ​ള്ളി​നേ​ഴി രാം​കു​മാ​ർ, മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ അ​ജി​ത്ത്, ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ മാ​രാ​ർ, കൊ​ര​യ​ങ്ങാ​ട്‌ സാ​ജു, അ​ര​വി​ന്ദ​ൻ കാ​ഞ്ഞി​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം മു​പ്പ​തോ​ളം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു.

    ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക്‌ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്‌ ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സോ​പാ​നം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്‌. മു​ന്നൂ​റി​ൽ പ​രം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന വ​മ്പി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം, എ​ഴു​പ​തി​ൽ​പ​രം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സോ​പാ​ന സം​ഗീ​തം, നൂ​റി​ൽ​പ​രം ന​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വ​ർ​ണോ​ത്സ​വം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ 53 പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ സോ​പാ​ന സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലും പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ള​ത്തി​ലു​മാ​യി വാ​ദ്യ​ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക്‌ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു എ​ന്ന​തും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്‌ 4 മ​ണി മു​ത​ൽ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ്രീ​രാ​ജ്‌, ചി​റ​ക്ക​ൽ നി​ധീ​ഷ്‌ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ താ​യ​മ്പ​ക​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നൂ​റി​ൽ​പ​രം ന​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വ​ർ​ണോ​ത്സ​വം നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​യും തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ർ​ണാ​ഭ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ന​ട​ക്കും. സോ​പാ​നം ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ഗു​രു​വു​മാ​യ ഗു​രു സ​ന്തോ​ഷ്‌ കൈ​ലാ​സി​ന്റെ​യും കോ​ൺ​വെ​ക്സ്‌ അ​ജി​ത്ത്‌ നാ​യ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ജോ​ഷി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ 300 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ് വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം 2025ന്റെ ​സം​ഘാ​ട​ക​ർ.

    News Summary - The Sopanam Orchestra will start tomorrow
