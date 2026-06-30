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    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 1:00 PM IST

    സമാജം ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു

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    സമാജം ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു
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    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിന്റെ 2026- 2028 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റു. സമാജം ഡി.ജെ ഹാളിൽ നടന്ന സ്ഥനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനോദ് കെ. ജേക്കബ് മുഖ്യാഥിതിയായി പങ്കെടുത്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്‍റ് പി.വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പുതിയ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ബാഡ്ജും 2024-2026 വർഷത്തെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള മെമന്റോകളും സമർപ്പിച്ചു.

    അതോടൊപ്പം പുതിയ വനിതാവേദി കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥാനാരോഹനവും അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ബാഡ്ജും അംബാസഡർ കൈമാറി. പന്തളം ബാലനും ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിങ്ങർ ഫെയിം പാർവതിമേനോനും നയിച്ച മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റും, ഷിബു കരുണകാരനും കലാമണ്ഡലം ആവണി അർജുനനും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നൃത്ത പരിപാടികളും അരങ്ങേറി. രാജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു.

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    TAGS:newsGulf NewsBahrain News
    News Summary - The society's governing body took charge
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