Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    8 Aug 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    8 Aug 2025 10:02 AM IST

    ദി ​സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ലെ​വ​ൽ ഫോ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലു​ള്ള ഇ​രു​പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റായിരുന്നു
    badminton tournament
    സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: ദി ​സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ (ഡ​ബ്ൾ‍സ്‌) ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്- സീ​സ​ൺ-1 സ​ന​ദ് ഹോം ​ഓ​ഫ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന ലെ​വ​ൽ ഫോ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലു​ള്ള ഇ​രു​പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്തി​ലെ സി​യാ​ദ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത് ടീം ​പാ​ഷ​ൻ ഫ്രൂ​ട്ട് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത വി​ന്നേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ ടീം ​സി​ദ്ധ, ഐ​സു​ദീ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും പ്ര​തി​ഭ റി​ഫ മേ​ഖ​ല ടീം ​അ​തു​ൽ, മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ദി ​സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​യ ഹ​സീ​ബ്, ഫ​സ​ൽ, ര​ഹ​നാ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു റ​ഫ​റി​മാ​ർ. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജാ​ഫ​ർ, ഗ്രി​ഗ​റി, ജോ​സ​ഫ്, വി​നീ​ഷ്, അ​ഫ്സ​ൽ, മി​ഥു​ൻ, സു​ബി​ത്ത്, ജാ​സിം, അ​നൂ​ജ്, അ​ജേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദി ​സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഓ​പ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​സ്തു​ത പ​രി​പാ​ടി കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ആ​വേ​ശ​മാ​യി മാ​റി. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​വും മാ​ന​സി​ക സ​ന്തോ​ഷ​വും ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദി ​സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്‌. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, യൂ​റോ ബേ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

