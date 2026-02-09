Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 9:35 AM IST

    സിം​സ് ‘ര​ജ​താ​ര​വം’ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്

    സിം​സ് ‘ര​ജ​താ​ര​വം’ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്
    സിം​സ് പ്രോ​​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി അം​​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: സിം​സ് ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സിം​സ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ഹാ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ ‘ര​ജ​താ​ര​വം’ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​അ​ദാ​രി​യി​ലെ ന്യൂ ​സീ​സ​ൺ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ​കാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കും. ഫാ. ​ജോ​ളി വ​ട​ക്ക​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥിയാകും. സിം​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​വാ​ഹ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ 25 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ടു​ന്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കും.

    ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പോ​ൾ ഉ​റു​വ​ത്ത്, പ്ര​ഥ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് കെ. ​തോ​മ​സ്, ബെ​ന്നി വ​ർ​ഗീ​സ്, ജേ​ക്ക​ബ് വാ​ഴ​പ്പി​ള്ളി, ജി​മ്മി ജോ​സ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കും. സിം​സ് മ്യൂ​സി​ക് ക്ല​ബ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഗാ​ന​സ്മൃ​തി’, വി​വി​ധ ആ​ദ്യ​കാ​ല ക​ത്തോ​ലി​ക്ക ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റും. ജോ​ബി ജോ​സ​ഫ്, ജെ​യ്സ​ൺ മ​ഞ്ഞ​ളി, ഷാ​ജി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, സോ​ബി​ൻ ജോ​സ്, പ്രേം​ജി ജോ​ൺ, സി​ബു ജോ​ർ​ജ്, ജ​സ്റ്റി​ൻ ഡേ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ര​ജ​താ​ര​വ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

