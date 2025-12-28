Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 8:20 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:20 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ഹ​ത്ത​രം -റീ​യാ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ഹ​ത്ത​രം -റീ​യാ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ൻ​ഡോ-​ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​മ​ൻ യു​നൈ​റ്റ് ഭാരവാഹികൾക്കൊപ്പം റീ​യാ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ്

    Listen to this Article


    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ഹ​ത്ത​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​റ്റാ​ലി​യ്സ്റ്റ് ഡി​സ​യ​ബ്ൾ​റ്റീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റീ​യാ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ്. ഇ​ൻ​ഡോ-​ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​മ​ൻ യു​നൈ​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ വീ​ൽ​ചെ​യ​റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി​സ​ബി​ൾ​ഡ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​മീ​ർ അ​ൽ അ​റാ​ദി, ജ​മീ​ൽ സ​ബ്ത്, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഡോ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​മ​ൻ യു​നൈ​റ്റി​ന്റെ സു​മി ഷ​മീ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​മ​ൻ എ​ക്രോ​സ് അം​ഗം ശ്രീ​മ​തി സു​മി​ത്ര കൂ​ടാ​തെ സ​ലീ​ന റാ​ഫി, ക​ജോ​ൽ, അ​സ്ന, ലി​ജി, മാ​യ, ഹ​സീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി, സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ഷ​മീ​ർ സ​ലിം, സു​ധീ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ, ന​വാ​ബ്, ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​നി​യും ഇ​ൻ​ഡോ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​മ​ൻ​സി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്നും സു​മി ഷ​മീ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahrainigulfnewsmalayalam
    News Summary - The services of the Indian community are great - Riyadh Al Marzook
    Similar News
    Next Story
    X