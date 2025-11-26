Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    26 Nov 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    26 Nov 2025 8:40 AM IST

    പ്രമുഖ ഹോമിയോപതിക് വിദഗ്ദ ഡോ. അനീന മറിയം വർഗീസിന്‍റെ സേവനം ഇനി കിംസ്ഹെൽത്തിൽ

    പ്രമുഖ ഹോമിയോപതിക് വിദഗ്ദ ഡോ. അനീന മറിയം വർഗീസിന്‍റെ സേവനം ഇനി കിംസ്ഹെൽത്തിൽ
    ഡോ. ​അ​നീ​ന മ​റി​യം

    വ​ർ​ഗീ​സ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ കിം​സ്ഹെ​ൽ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ മു​ഹ​റ​ഖ് ശാ​ഖ​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ഹോ​മി​യോ​പ​തി​ക് വി​ദ​ഗ്ദ ഡോ. ​അ​നീ​ന മ​റി​യം വ​ർ​ഗീ​സ് ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ശി​ശു​രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ, മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​യാ​യ ഡോ. ​അ​നീ​ന​യു​ടെ സേ​വ​നം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഇ​നി ല​ഭ്യ​മാ​കും. വി​വി​ധ​ത​രം രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി​ക് സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഡോ. ​അ​നീ​ന പ്രാ​ഗ​ത്ഭ്യം തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ഷാ​ദ​രോ​ഗം, ഡി​പ്ര​ഷ​ൻ, അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ ഡി​സോ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ, ഒ​ബ്സെ​സീ​വ് കം​പ​ൾ​സീ​വ് ഡി​സോ​ർ​ഡ​ർ (ഒ.​സി.​ഡി), ഓ​ട്ടി​സം സ്പെ​ക്ട്രം ഡി​സോ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും മ​നഃ​ശാ​സ്ത്രം, സൈ​ക്കോ​മെ​ട്രി​ക് അ​സെ​സ്‌​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ, അ​ല​ർ​ജി​ക് ഡി​സോ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ല​ർ​ജി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ ചി​കി​ത്സാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഡോ. ​അ​നീ​ന​യു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്പോ​യി​ന്‍റ്മെ​ന്‍റി​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക: ഫോ​ൺ: 1734 8300, വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്പ്: 3875 8805.

    News Summary - The services of renowned homeopathic expert Dr. Aneena Mariam Varghese are now available at KimsHealth.
