Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:36 AM IST

    ര​ണ്ടാ​മ​ത് ബി.​കെ.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് 18ന് ​തു​ട​ങ്ങും

    ര​ണ്ടാ​മ​ത് ബി.​കെ.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ് 18ന് ​തു​ട​ങ്ങും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ബി.​കെ.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സീ​നി​യ​ർ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18 മു​ത​ൽ 26 വ​രെ സ​മാ​ജം ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത, മ​ത്സ​രം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ക​ഴി​വു​റ്റ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ക​ളി​ക്കാ​രെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജൂ​നി​യ​ർ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന്‍റെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഗെ​യിം​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന​തീ​യ​തി 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 ആ​ണ്. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് താ​ഴെ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലി​ങ്ക് വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം: tournamentsoftware.com/tournament/36F5D53A-4A31-4795-83D6-F6A98AEC90E1. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നൗ​ഷാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഗെ​യിം​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ) 973 3977 7801, പോ​ൾ​സ​ൺ ലോ​ന​പ്പ​ൻ (ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ)973 3916 5761, ജെ​യിം​സ് ജോ​സ​ഫ് (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) 973 3307 8662.

