Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:30 AM IST

    മാ​ന​വി​ക​ത ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​വ​ണം മാ​ധ്യ​മ ധ​ർ​മം

    മാ​ന​വി​ക​ത ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​വ​ണം മാ​ധ്യ​മ ധ​ർ​മം
    നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പൊ​രു​താ​നും ധ​ർ​മ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ത്യാ​ഗം​ചെ​യ്യാ​നും മാ​ന​വി​ക​ത എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ മൂ​ല്യ​ത്തെ ഉ​ണ​ർ​ത്താ​നും സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ സം​സ്കാ​രം വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ലോ​ക​ത്തോ​ട് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്. മ​ടി​ക്കു​ത്തി​ന്‍റെ ക​ന​വും കോ​ന്ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ നീ​ള​വും നോ​ക്കി​യും ആ​ൾ​ബ​ലം കൊ​ണ്ടും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാം​തൂ​ണാ​യ മാ​ധ്യ​മ​ലോ​കം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നീ​തി​യും അ​നീ​തി​യും ത​മ്മി​ൽ എ​ന്നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ൾ നി​ല​ക്കാ​തെ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും. അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത​യും അ​രാ​ജ​ക​ത്വ​വും അ​ഴി​മ​തി​യും അ​ര​ങ്ങു​ത​ക​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി തു​റ​ക്കേ​ണ്ട​ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ധീ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​വ​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​വ​ൽ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ പ​ത്ര​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് കാ​ര്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ൽ പി​റ​കോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞ് മ​റ്റെ​ന്തി​നെ​യും​പോ​ലെ പ​ത്ര​നി​ർ​മാ​ണ​വും വെ​റും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ൻ​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക സ​മൂ​ഹ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​വ​ശ്യ​ഘ​ട​ക​വും മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ചി​ന്ത​യെ​യും മ​ത​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​തു​മാ​യ മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​താ​വ​ണം പ​ത്ര​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ. മു​ഖ്യ​ധാ​രാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​മ്പോ​ൾ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു പ​ല വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്ത് നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​നി​ല തു​ട​രു​ക​യാ​ണ​ങ്കി​ൽ ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും നാം ​മു​ത​ൽ മു​ട​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​നും എ​ന്തോ കാ​ത​ലാ​യ ചി​ല കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ന​മു​ക്ക് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ധ​ർ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ക്ഷം ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മം എ​ന്ന ദി​ന​പ​ത്രം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റി​യേ​ണ്ടു​ന്ന സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ലേ​റെ ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, അ​നാ​ശാ​സ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​രു​ളു​ക​ൾ, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ലി​ശ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്ക​ൽ വാ​ങ്ങ​ൽ, മ​യ​ക്ക് മ​രു​ന്ന് വി​പ​ണ​നം, ചൂ​താ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ടേ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​യി അ​തി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യ​തും മാ​ധ്യ​മം ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സ​രോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ കാ​ര​ണം സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​നാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളും അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വി​ധം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. മ​ത ജാ​തി വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ളി​ടാ​തെ എ​ന്നും മാ​ന​വി​ക​ത​യെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​വ​ണം മാ​ധ്യ​മ ധ​ർ​മം.

    TAGS:mediasBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - The role of the media should be to raise awareness
