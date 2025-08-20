Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:09 AM IST

    'റോ​ബ്‌​ലോ​ക്‌​സ്' ഗെ​യി​മി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​രോ​ധി​ക്ക​ണം

    നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ദോ​യ്
    ‘റോ​ബ്‌​ലോ​ക്‌​സ്’ ഗെ​യി​മി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​രോ​ധി​ക്ക​ണം
    മ​നാ​മ: കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘റോ​ബ്‌​ലോ​ക്‌​സ്’ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ദോ​യ്. ഖ​ത്ത​റും ഒ​മാ​നും ‘റോ​ബ്‌​ലോ​ക്‌​സ്’ നി​രോ​ധി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    റോ​ബ്‌​ലോ​ക്‌​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ദി​നം​പ്ര​തി വ​രു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും അ​പ​രി​ചി​ത​രു​മാ​യു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് അ​ൽ ദോ​യ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഗെ​യി​മു​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു ‘വി​ർ​ച്വ​ൽ ലോ​കം’ എ​ന്നാ​ണ് ഗാ​ർ​ഡി​യ​ൻ റോ​ബ്‌​ലോ​ക്‌​സി​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, തു​റ​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മാ​ര​ക​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലും ഒ​മാ​നി​ലു​മു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ കാ​സ്‌​പെ​ർ​സ്‌​കി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച്, റോ​ബ്‌​ലോ​ക്‌​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യാ​ജ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ മാ​ൽ​വെ​യ​ർ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024ൽ ​മാ​ത്രം ഇ​ത്ത​രം 16 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ക്ര​മ​ണ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി‍യാ​ത്ത ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ചൂ​ഷ​ണ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളെ​തു​ട​ർ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ 2018ൽ ​ഈ ഗെ​യിം നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജോ​ർ​ഡ​നും റോ​ബ്‌​ലോ​ക്‌​സി​ന് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 18 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഒ​രു പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ണ് ‘റോ​ബ്‌​ലോ​ക്‌​സ്’. ആ​ൻ​ഡ്രോ​യി​ഡ്, ഐ.​ഒ.​എ​സ്, പി.​സി, എ​ക്സ്ബോ​ക്സ് വ​ൺ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​ത് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    News Summary - The 'Roblox' gaming platform should be banned in the country.
