Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 10:15 AM IST

    ജ​​ന​​വി​​ധി അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നു, ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷം ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ തി​​രു​​ത്ത​​ലു​​ക​​ൾ വ​​രു​​ത്തി തി​​രി​​ച്ചു വ​​രും -ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ പ്ര​​തി​​ഭ

    14 Dec 2025 10:15 AM IST
    Listen to this Article

    മ​​നാ​​മ: കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്വ​​യം​​ഭ​​ര​​ണ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ട​​ന്ന തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​യ ജ​​ന​​വി​​ധി അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്നെ​​ന്നും, ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ ജ​​നാ​​ധി​​പ​​ത്യ മു​​ന്ന​​ണി​​ക്കു​​ണ്ടാ​​യ പ​​രാ​​ജ​​യ​​ത്തെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് വി​​ശ​​ദ​​മാ​​യി പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ച് ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​രു​​ത്തി കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​റ​​ങ്ങി പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചു ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷം തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​രു​​മെ​​ന്ന് ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​ൻ പ്ര​​തി​​ഭ. എ​​ല്ലാ മ​​ത വ​​ർ​​ഗീ​​യ ശ​​ക്തി​​ക​​ളെ​​യും കൂ​​ട്ടു​​പി​​ടി​​ച്ചാ​​ണ് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ യു.​​ഡി.​​എ​​ഫ് അ​​വ​​രു​​ടെ നി​​ല മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. സ​​മാ​​ന​​ത​​ക​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത ജ​​ന​​ക്ഷേ​​മ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളും, വി​​ക​​സ​​ന പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​ണ് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ ഇ​​ട​​തു​​മു​​ന്ന​​ണി ഗ​​വ​​ൺ​​മെ​​ന്റ് കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

    എ​​ന്നാ​​ൽ, ഈ ​​മു​​ന്നേ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ൽ വോ​​ട്ടാ​​യി മാ​​റി​​യി​​ല്ല എ​​ന്ന​​തും പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്. ഇ​​നി​​യും കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​റ​​ങ്ങി​​ച്ചെ​​ന്ന് പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യ​​ക​​ത​​യി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ് ഈ ​​ജ​​ന​​വി​​ധി വി​​ര​​ൽ ചൂ​​ണ്ടു​​ന്ന​​തെ​​ന്നും അ​​തി​​നാ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യും, മു​​ന്ന​​ണി​​യും പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക​​മാ​​യി കൂ​​ടി പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ച്ച് വേ​​ണ്ട തി​​രു​​ത്ത​​ലു​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തി ഇ​​നി​​യും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും, വി​ജ​യി​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ മു​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യ​ട​ക്കം അ​​ഭി​​വാ​​ദ്യം ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​താ​​യും പ്ര​​തി​​ഭ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ബി​​നു മ​​ണ്ണി​​ൽ, പ്ര​​തി​​ഭ ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി മി​​ജോ​​ഷ് മൊ​​റാ​​ഴ എ​​ന്നി​​വ​​ർ സം​​യു​​ക്ത പ്ര​​സ്താ​​വ​​ന​​യി​​ലൂ​​ടെ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    News Summary - The referendum is accepted, the left will bring the necessary amendments and return - Bahraini talent
