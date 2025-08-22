Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ദേ ​പു​ട്ട്’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 12:40 PM IST

    ‘ദേ ​പു​ട്ട്’ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ​മി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ദേ ​പു​ട്ട്’ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ​മി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ദേ ​പു​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ

    വാർത്തസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​മു​ഖ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ദേ ​പു​ട്ടി​ന്‍റെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ​മി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി​നി​മ​ന​ട​ന്മാ​രാ​യ ദി​ലീ​പ്, നാ​ദി​ർ​ഷ, മ​നോ​ജ് കെ. ​ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​കും. ആം​സ്റ്റ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് ഗ്രൂ​പ്പാ​ണ് ദേ ​പു​ട്ടി​നെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​ശാ​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ദി​ലീ​പ്, നാ​ദി​ർ​ഷ, ആം​സ്റ്റ​ർ ഗ്രൂ​പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:inaugurationDhe PuttBahrain NewsDileep
    News Summary - ‘The Put’ restaurant to be inaugurated in Umm al-Hasam this evening
    Similar News
    Next Story
    X