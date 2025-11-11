Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 11 Nov 2025 11:50 AM IST
    date_range 11 Nov 2025 11:50 AM IST

    ‘ദി ​പ​യ​നി​യേ​ഴ്‌​സ്’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ം: പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    ‘ദി ​പ​യ​നി​യേ​ഴ്‌​സ്’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച

    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘ദി ​പ​യ​നി​യേ​ഴ്‌​സ്’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ബു​ദൈ​യ പ്ലാ​സ പൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. മം​ഗ​ളം സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ൻ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യു​മാ​യ പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചും മെ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. 1997 ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ സം​ഘ​ട​ന 28 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പൊ​തു​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പി​ന്നി​ലെ ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി​യാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ, മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്രി​ൻ​സ് ന​ട​രാ​ജ​ൻ, പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​മാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ജി.​കെ. നാ​യ​ർ, എ​ൻ.​കെ. വീ​ര​മ​ണി, പ്രോ​ഗ്ര​സ്സി​വ് പാ​ന​ൽ മു​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​പി​ൻ മേ​നോ​ൻ, സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ഈ​പ്പ​ൻ, അ​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​ധി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, അ​ജേ​ഷ് നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​യ​കു​മാ​ർ സു​ന്ദ​ർ​രാ​ജ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബി​നോ​ജ് മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​ത​വും ശ​ശി​ധ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന്തോ​ഷ് ബാ​ബു ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നീ​ന ഗി​രീ​ഷും അ​നോ​ജ് മാ​ത്യു​വും രാ​ജ് കൃ​ഷ്ണ​നും ന​യി​ച്ചു. സു​നി​ൽ മു​ണ്ട​ക്ക​ൽ, ഷി​ബു ജോ​ർ​ജ്, അ​ജി​ത് മാ​ത്തൂ​ർ, ദേ​വ​ദാ​സ്, ഗ്യാ​നേ​ഷ്, സു​മേ​ഷ്, ശി​വ​കു​മാ​ർ കൊ​ല്ല​റോ​ത്, ഹ​രി​ദാ​സ്, അ​യ്യ​പ്പ​ൻ, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, നാ​രാ​യ​ണ​ൻ വേ​ൽ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

