Madhyamam
    16 Nov 2025 8:29 AM IST
    ‘പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ണ​യ​ത്തിൽ പ​ണം പ​ലി​ശ​ക്ക്’ കൊള്ളസം​ഘം വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​ം

    മ​റ​വി​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ വ​രെ
    ‘പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ണ​യ​ത്തിൽ പ​ണം പ​ലി​ശ​ക്ക്’ കൊള്ളസം​ഘം വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​ം
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ണ​യ​ത്തി​ന് വെ​ച്ച് പ​ണം പ​ലി​ശ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഘം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ കെ​ണി​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഒ​രാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 300 ദീ​നാ​റാ​ണ് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ണ​യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി ഇ​ദ്ദേ​ഹം ക​ട​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​ത്. മാ​സം 30 ദീ​നാ​റാ​ണ് പ​ലി​ശ.

    സ​ലൂ​ണി​ൽ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി കി​ട്ടു​ന്ന തു​ശ്ച​മാ​യ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ച്ചം വെ​ച്ചും അ​ല്ലാ​തെ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടു​മാ​സം പ​ലി​ശ മു​ട​ങ്ങാ​തെ അ​ട​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ണം കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​റ​ച്ച് പ്ര​യാ​സം വ​ന്ന​തോ​ടെ മു​ട​ങ്ങു​ക​യും അ​വ​ധി ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ വ​ഴി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഇ​ര​ക്കെ​തി​രെ 8000 ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കേ​സ് കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്ക​യാ​ണ് പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര​ൻ.

    പ​ണം ക​ടം കൊ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​രു വെ​ള്ള​പ്പേ​പ്പ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഇ​ര പ​റ​യു​ന്നു. അ​തു​വ​ഴി​യാ​ണ് കേ​സ് ഈ ​രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം. പ​ണം ക​ടം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​ര​യു​ടെ ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​യും മ​റ​യാ​ക്കി ഇ​ര​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ടു​കാ​ര​നാ​യ ഈ ​പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര​ൻ പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ച്ച​താ‍യാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം. ഇ​ര​യു​ടെ ബെ​ന​ഫി​റ്റി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ബാ​ങ്ക് വ​ഴി അ​ല്ലാ​തെ പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു.

    വ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ര​ക്കു​പു​റ​മെ മ​റ്റ് അ​ഞ്ചോ​ളം മ​ല‍യാ​ളി​ക​ളു​ടേ​ത​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഈ ​പ​ലി​ശ​ക്കാ​ര​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ല​ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മു​തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് വ​ലി​യൊ​രു കെ​ണി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ അം​ഗം സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വാ​ങ്ങി​യ പ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ളേ​റെ പ​ലി​ശ​യി​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ടു​ത്താ​ലും മു​ത​ൽ കൊ​ടു​ക്കാ​തെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ലി​ശ​ക്കാ​ർ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം പ​ലി​ശ മാ​ത്ര​മാ​യി അ​നേ​കം തു​ക ഇ​വ​ർ ത​ട്ടി‍യെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ സ​മാ​ന​മാ​യ കേ​സ് ‘ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ​ലി​ശ​വി​രു​ദ്ധ​സ​മി​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് തി​രി​കെ വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും പ​ലി​ശ​ക്കാ​രെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം പ​ലി​ശ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ണ​യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ​നി​ന്നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റി​ൽ​നി​ന്നും നേ​ര​ത്തേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

