cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​നാ​മ: ബ​ജ​റ്റ്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന ബ​ജ​റ്റ്​ സം​യു​ക്​​ത ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലാ​ണ്​ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബോ​ണ​സ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. നി​ല​വി​ൽ 60 ദി​നാ​ർ ബോ​ണ​സ്​ കി​ട്ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 100 ദി​നാ​റാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. 50 ദി​നാ​ർ കി​ട്ടു​ന്ന​വ​രു​ടേ​ത്​ 85 ദി​നാ​റാ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. പെ​ൻ​ഷ​നാ​യ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ബോ​ണ​സ്​ 1500 ദി​നാ​റി​ൽ കു​റ​വു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന 150 ദി​നാ​റി​ന്​ പ​ക​രം 190 ദി​നാ​റാ​ക്കും. 125 ദി​നാ​ർ ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 165 ദി​നാ​റും 100 ദി​നാ​ർ ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 140 ദി​നാ​റും 75 ദി​നാ​റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ 115ഉം 50 ​ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 90മാ​യി ബോ​ണ​സ്​ ഉ​യ​രും. അം​ഗ​പ​രി​മി​ത​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ബോ​ണ​സ്​ 100 ദി​നാ​റി​ൽ​നി​ന്നും 200 ആ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തും. ഇ​ട​ത്ത​രം അം​ഗ​പ​രി​മി​തി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 140ഉം ​ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ള​വി​ലു​ള്ള അം​ഗ​പ​രി​മി​തി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 200 ദി​നാ​റും ചെ​റി​യ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ 100 ദി​നാ​റും ബോ​ണ​സ്​ ല​ഭി​ക്കും. Show Full Article

The Parliament and the Government agree on the budget proposals and will raise the standard of living of the natives