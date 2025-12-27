Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:21 AM IST

    കെ.​പി.​എ പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി

    കെ.​പി.​എ പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി
    കെ.പി.എ പ്രവാസി ശ്രീ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യി​ലെ അംഗങ്ങൾ

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ: ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഡി​സം​ബ​ർ 17ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യി​ൽ 50 ഓ​ളം പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സ​ത്തി​നു​മാ​യാ​ണ് യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ 9:30ന് ​അ​ൻ​ഡ​ലൂ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​ത് ആ​ർ. പി​ള്ള, കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു ആ​രം​ഭി​ച്ച യാ​ത്ര ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ അ​ൽ ഫ​ത്തേ​ഹ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മോ​സ്‌​ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത ആ​സ്വ​ദി​ച്ച സം​ഘം, ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പൈ​തൃ​ക സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന അ​ൽ ജ​സ്‌​റ ഫാം ​ഹൗ​സ് ഉം ​ഷെ​യ്ഖ് ഇ​സ ഓ​ൾ​ഡ് പാ​ല​സും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ ജ​സ്‌​റ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ​വെ​ച്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ദീ​പ അ​ര​വി​ന്ദ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ​മാ​രാ​യ ഷാ​മി​ലി ഇ​സ്മ​യി​ൽ അ​ഞ്ജ​ലി രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ട്ടു.തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച മ​ത്സ്യ​കൃ​ഷി കേ​ന്ദ്രം (ഫി​ഷ് ഫാം) ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യി. വി​വി​ധ​യി​നം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ക​ളി​മ​ണ്ണി​ൽ (ക്ലേ ) ​നി​ർ​മി​ച്ച ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ ക​ണ്ടു.

    യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന സ്ഥ​ല​മാ​യ മാ​ൽ​കി​യ ബീ​ച്ചി​ലെ സാ​യാ​ഹ്നം യാ​ത്ര​യു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. വൈ​കു​ന്നേ​രം 6 മ​ണി​യോ​ടെ ട്യൂ​ബ്ലി​യി​ലെ കെ.​പി.​എ ഓ​ഫി​സി​ൽ യാ​ത്ര സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡ്മാ​രാ​യ ര​മ്യ ഗി​രീ​ഷ് , ബ്ലൈ​സി, നാ​സി​മ ഷ​ഫീ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ വി​നോ​ദ യാ​ത്ര

    നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

