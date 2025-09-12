Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:01 AM IST

    ഒ.ഐ.സി.സി ദേശീയ കമ്മിറ്റി അനുശോചിച്ചു

    ഒ.ഐ.സി.സി ദേശീയ കമ്മിറ്റി അനുശോചിച്ചു
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ സൗ​മ്യ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വും മു​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഗാ​ധ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ജീ​വി​തം എ​ന്നും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള നേ​തൃ​പാ​ട​വം എ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​രു​മാ​യും സൗ​ഹൃ​ദം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചു.

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ അ​തി​കാ​യ​നാ​യി​രു​ന്ന ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ത​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

