Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാരെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Jun 2026 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jun 2026 10:40 PM IST

    കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത ബി.ജെ.പി നടപടിയിൽ ഒ.ഐ.സി.സി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    news
    cancel

    മനാമ: തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത ബി.ജെ.പി നടപടിയിൽ ഒ.ഐ.സി.സി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കെ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു.

    കൗൺസിൽ യോഗത്തിനിടെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൽ ഒപ്പിടാൻ ശ്രമിക്കവേ യു.ഡി.എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ ശ്രീ. കെ. എസ്. ശബരിനാഥനെയും വനിതാ കൗൺസിലർമാരെയും ബി.ജെ.പിയുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ചെമ്പഴന്തി ഉദയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവം അത്യന്തം പ്രതിഷേധാർഹവും ജനാധിപത്യത്തിന് അപമാനകരവുമാണ്.

    ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത വിയോജിക്കുവാനുള്ള അവകാശമാണ്. വിയോജിപ്പുകളെ കായികമായി നേരിടാനുള്ള ശ്രമം പ്രബുദ്ധ കേരളം തിരിച്ചറിയുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാവണമെന്നും ഒ.ഐ.സി.സി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamathiruvananthapuram corporationOICC District Committee
    News Summary - The OICC District Committee protested against the BJP's assault on Congress councilors in the Thiruvananthapuram Corporation
    Similar News
    Next Story
    X