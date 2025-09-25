Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:13 AM IST

    വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് പ​ത്രം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​മം

    വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് പ​ത്രം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​മം
    ഇ​ന്ന​ത്തെ തി​ര​ക്കി​ട്ട ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ കൃ​ത്യ​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​മാ​ണ്. പ​ത്ര​വാ​യ​ന ശീ​ല​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ന​ർ​ഥം, വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വേ​ക​പൂ​ർ​വം മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്നാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യം, സാ​മ്പ​ത്തി​കം, ക​ല, സാ​ഹി​ത്യം, കാ​യി​കം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രോ അ​ച്ച​ടി​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഓ​രോ വാ​ർ​ത്ത​ക്കും പി​ന്നി​ലെ വ​സ്തു​ത​ക​ളും അ​തി​ന്റെ വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ​ത്രം സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക​കാ​ല​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഓ​രോ പൗ​ര​നും അ​റി​വു​ള്ള​വ​നാ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല മാ​ർ​ഗം ഒ​രു ദി​ന​പ​ത്രം മു​ട​ങ്ങാ​തെ വാ​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ സു​പ​രി​ചി​ത​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലും പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സം നി​ല​നി​ർ​ത്തി ത​ന്നെ പ​റ​യ​ട്ടെ.

    ജ​നി​ച്ച നാ​ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഷ​യാ​യ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ അ​ച്ച​ടി​ച്ച് വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​വ​ര​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടു​മ​റ്റ​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി പെ​രു​കി വ​രു​ന്ന ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് പ​ത്ര​ധ​ർ​മം എ​ന്ന മൂ​ല്യ​വും ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന്‍റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​ന്തഃ​സ​ത്ത​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും അ​തി​ന്‍റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് എ​ന്നും ക​ഴി​യ​ണം. പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പ് ന​മ്മു​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ന് എ​ന്‍റെ എ​ല്ലാ​വി​ധ ആ​ശം​സ​ക​ളും.

