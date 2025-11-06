Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:46 AM IST

    പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ വി​സ കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​നം 1000 ദീ​നാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്

    നിർദേശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കരിച്ചു നി​ല​വി​ൽ 400 ദീ​നാ​ർ
    പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ വി​സ കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​നം 1000 ദീ​നാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്
    എം.​പി. ഖാ​ലി​ദ് ബു ​അ​ന​ക്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​മാ​സ വ​രു​മാ​നം 1000 ദീ​നാ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, ഭാ​ര്യ​യെ​യും 24 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ 400 ദീ​നാ​റാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​നം. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നു ശേ​ഷം തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി കാ​ബി​ന​റ്റി​ന് കൈ​മാ​റി. സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക് വ​ക്താ​വ് എം.​പി. ഖാ​ലി​ദ് ബു ​അ​ന​കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​രാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് താ​മ​സ​ച്ചെ​ല​വ്, സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ശ്രി​ത​രെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് എം.​പി ബു ​അ​ന​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ബ്സി​ഡി​യോ​ടെ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​തെ, സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​ർ മാ​ത്ര​മേ അ​ത് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ള്ളൂ. ഇ​തൊ​രു ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ ന​യ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സു​സ്ഥി​ര സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ സ്ഥി​ര​ത, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത, സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഇ​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:family visaBahrainBahrain News
    News Summary - The minimum salary for expatriate family visas should be set at 1,000 dinars.
