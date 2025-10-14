Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:24 AM IST

    മീലാദ് കാമ്പയിൻ സമാപനം പ്രൗഢമായി

    മീലാദ് കാമ്പയിൻ സമാപനം പ്രൗഢമായി
    സ​മ​സ്ത മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ‘സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ (സ്വ) ​ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ മ​ർ​ക്ക​സ് ഇ​ർ​ശാ​ദു​ൽ മു​സ്‌​ലി​മീ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഒ​ന്ന​ര​മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ 2025 ന്റെ​യും ഇ​ല​ൽ ഹ​ബീ​ബ് (സ്വ)-​റ​ബീ​അ് ഫെ​സ്റ്റ് 2025ന്റെ​യും സ​മാ​പ​നം മ​നാ​മ പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ പ്രൗ​ഢ​മാ​യ സ​ദ​സ്സി​ൽ ന​ട​ന്നു. വ​ർ​ണ​ശ​മ്പ​ള​മാ​യ ന​ബി​ദി​ന​റാ​ലി​ക്കു​ശേ​ഷം സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഫ​ക്റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെൻറ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് അ​ൽ ക​റാ​ത്ത ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ജ​നാ​ഹി, ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ക​മ്യു​ണി​റ്റി സെൻറ​ർ അ​ഡ്‌​വൈ​സ​റി ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ താ​രീ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ വ​ത്ത​ൻ, ജാ​സിം സ​പ്ത്, അ​ഹ്‌​മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ശൈ​ഖ്, ഉ​സാ​മ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ നു​ഹാം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​റ​ബി പ്ര​മു​ഖ​രും സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര-​ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് കു​നി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ സം​ഗ​മ​വേ​ദി കൂ​ടെ​യാ​യി മാ​റി സ​മാ​പ​ന​സം​ഗ​മം.

    നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ 33313 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ത​ല ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സി​റാ​ജ് പു​ളി​യാ​വ് സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​ക്ക് കൈ​മാ​റി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാം​മ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് 2025 പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ റേ​ഞ്ചി​ൽ ടോ​പ്പ് പ്ല​സ് നേ​ടി​യ റി​സ ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഗോ​ൾ​ഡ് മെ​ഡ​ൽ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Bahrain NewsMilad campaigngulf news malayalam
