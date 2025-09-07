Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:38 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:38 PM IST

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ മൗ​ലി​ദു​ന്ന​ബി സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ മൗ​ലി​ദു​ന്ന​ബി സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel

    മ​നാ​മ: ‘സ്നേ​ഹ​പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള മൗ​ലി​ദ് മ​ജ്‌​ലി​സി​ന്റെ സ​മാ​പ​നം ‘മൗ​ലി​ദു​ന്ന​ബി സം​ഗ​മം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മ​നാ​മ സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. റ​ബീ​ഉ​ൽ അ​വ്വ​ൽ 12ാം രാ​വി​ലാ​ണ് സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​മാ​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ്വ​ലാ​ഹ് അ​ൽ ജൗ​ദ​ർ, ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ചാ​രി​റ്റി ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ ജാ​സിം അ​ലി സ​ബ്ത്, അ​ഹ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ നു​ഹാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദോ​സ​രി, ഇ​ബ്രാ​ഹീം അ​ഹ്മ​ദ് ഹ​സ​ൻ, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ നു​ഹാം, ഉ​സാ​മ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ നു​ഹാം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫ​ഖ്റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ന​സ്വീ​ഹ​ത്തി​നും ദു​ആ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പ്ര​വാ​ച​ക സ്നേ​ഹി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഗ​മം, പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ മ​ദ്ഹു​ക​ൾ പാ​ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞും ആ​ത്മീ​യ അ​നു​ഭൂ​തി​യു​ടെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ‘ഇ​ല​ൽ ഹ​ബീ​ബ്’ റ​ബീ​അ് ഫെ​സ്റ്റ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26, 27, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3, 4 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മ​ദ്റ​സ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കും. മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി മു​ത​ൽ മ​നാ​മ പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 35107554, 36537250, 36063412 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsLatest News
    News Summary - The Maulidunnabi gathering in Manama, Bahrain, was a highlight.
    Similar News
    Next Story
    X