Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:16 PM IST

    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽനി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കേ​ര​ളീ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഉ​ണ​ർ​വാ​യി മാ​റു​ന്ന മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. “ഒ​ന്നാ​യ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​രാ​യി​രം സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ” എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ന​വം​ബ​ർ 20, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സും, 27, 28 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളും വേ​ദി​യാ​കും. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി, പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി മാ​റും.

    ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല, ഏ​രി​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പീ​ക​ര​ണ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം, ഫി​നാ​ൻ​സ്, മീ​ഡി​യ, ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ, ഫു​ഡ്, സു​വ​നീ​ർ, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ, സ്റ്റേ​ജ്, ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​പ​സ​മി​തി​ക​ളും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വി​ധി നി​ർ​ണ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മാ​ന്വ​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.കി​ഡ്സ്, സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ എ​ന്നീ 4 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നൂ​റോ​ളം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥ​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി നും ​ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 10 നും ​റ​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ത്പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 33495624,33674020 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി ഫൈ​സ​ൽ, സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശി​ഹാ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, മീ​ഡി​യ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​ടി അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:youth festBahrain Newsgulf news malayalam
