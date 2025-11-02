മഹർജാൻ 2K25 കലോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കം പുരോഗമിക്കുന്നുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ കേരളീയ വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തിന്റെ കലാ-സാംസ്കാരിക ഉണർവായി മാറുന്ന മഹർജാൻ 2K25 കലോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കം പുരോഗമിക്കുന്നു. “ഒന്നായ ഹൃദയങ്ങൾ, ഒരായിരം സൃഷ്ടികൾ” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിന് നവംബർ 20, 21 തീയതികളിൽ മുഹറഖ് കെ.എം.സി.സി ഓഫിസും, 27, 28 തീയതികളിൽ മനാമ കെ.എം.സി.സി ഹാളും വേദിയാകും. സർഗാത്മകതയും സൗഹാർദവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി, പ്രവാസി വിദ്യാർഥികളിലെ മികച്ച കലാപ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വേദിയായി മാറും.
കലോത്സവത്തിന്റെ തയാറെടുപ്പിനായി സംസ്ഥാന, ജില്ല, ഏരിയ തലങ്ങളിലായി ചർച്ചകളും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണവും പൂർത്തിയായി. കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ മുഖ്യരക്ഷാധികാരിയായ സംഘാടക സമിതിയിൽ പ്രോഗ്രാം, ഫിനാൻസ്, മീഡിയ, രജിസ്ട്രേഷൻ, ഫുഡ്, സുവനീർ, ടെക്നിക്കൽ, സ്റ്റേജ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ ഉപസമിതികളും രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മത്സരങ്ങളുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങളും വിധി നിർണയ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാന്വൽ സംഘാടകർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.കിഡ്സ്, സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ എന്നീ 4 വിഭാഗങ്ങളിലായി നൂറോളം ഇനങ്ങളിലായാണ് വിദ്യാർഥകൾ മത്സരിക്കുക. വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിൽ നവംബർ ഏഴി നും ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളിൽ നവംബർ 10 നും റജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിക്കും. കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ 33495624,33674020 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ധീൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര, സ്റ്റുഡന്റ്സ് വിങ് ചെയർമാൻ ഷഹീർ കാട്ടാമ്പള്ളി, കൺവീനർ ശറഫുദ്ധീൻ മാരായമംഗലം, കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.പി ഫൈസൽ, സ്വാഗതസംഘം വർക്കിങ് ചെയർമാൻ മുനീർ ഒഞ്ചിയം, വർക്കിങ് കൺവീനർ ശിഹാബ് പൊന്നാനി, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി.കെ ഇസ്ഹാഖ്, മീഡിയ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി.ടി അഷ്റഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
