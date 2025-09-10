Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    10 Sept 2025 10:57 AM IST
    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ 'ഓ​ർ​മ​യി​ലെ ഓ​ണം' മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ‘ഓ​ർ​മ​യി​ലെ ഓ​ണം’ മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ‘ഓ​ർ​മ​യി​ലെ ഓ​ണം’ മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം

    മ​നാ​മ: ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ആ​ഗോ​ള പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി​യു​ടെ ഓ​ണ​പ്പ​തി​പ്പാ​യ ‘ഓ​ർ​മ​യി​ലെ ഓ​ണം’ മാ​ഗ​സി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം എ​ട​പ്പാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പൂ​രാ​ട​വാ​ണി​ഭം പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു. എം.​എ​ൽ.​എ ഡോ. ​കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ, ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പൊ​ന്നാ​നി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി. ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​ട​പ്പാ​ൾ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി.​വി. സു​ബൈ​ദ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ റ​ഫീ​ഖ് എ​ട​പ്പാ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പാ​ർ​വ​തി ടീ​ച്ച​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ണ് മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും ക​ല​യെ​യും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ​യും നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു​കൂ​ട്ടം മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ് ഈ ​ഓ​ണ​പ്പ​തി​പ്പ്. കേ​വ​ലം ഒ​രു പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വേ​ദി​യാ​ണി​ത്.

    പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് എ​ട​പ്പാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ര​ച​ന​ക​ളും യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളും ഈ ​മാ​ഗ​സി​നെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കി. ക​ഥ​ക​ളും ക​വി​ത​ക​ളും ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്, ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ തൊ​ടു​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഈ ​മാ​ഗ​സി​ൻ മാ​റി.

