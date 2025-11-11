Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യൊ​ഴു​കി​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 12:22 PM IST

    സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യൊ​ഴു​കി​യ സ്നേ​ഹാ​രു​വി നി​ശ്ച​ല​മാ​യി പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ നൊ​മ്പ​ര​മാ​യി ക​ണ്ണ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖി​ന്‍റെ വി​യോ​ഗം

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യൊ​ഴു​കി​യ സ്നേ​ഹാ​രു​വി നി​ശ്ച​ല​മാ​യി പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ നൊ​മ്പ​ര​മാ​യി ക​ണ്ണ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖി​ന്‍റെ വി​യോ​ഗം
    cancel
    camera_alt

    ജ​ലേ​ന്ദ്ര​ന്‍ സി (​ക​ണ്ണ​ൻ

    മു​ഹ​റ​ഖ്)

    വ്യ​ക്തി​ജീ​വ​ത​ത്തി​ന് പു​റ​മേ മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ പ​ര​ന്നൊ​ഴു​കി​യ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യൊ​രു സ്നേ​ഹാ​രു​വി നി​ശ്ച​ല​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പാ​ടി​യും പ​റ​ഞ്ഞും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ജ​ലേ​ന്ദ്ര​ന്‍ എ​ന്ന ഇ​ഷ്ട​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ക​ണ്ണേ​ട്ട​ൻ ഇ​നി ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന ഓ​ർ​മ​യാ​യി തു​ട​രും. സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ സ്വ​രു​ക്കൂ​ട്ടി​വെ​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലെ ഒ​ര​റ്റ​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ളി​ച്ചം എ​ത്താ​ൻ അ​നേ​കം മ​നു​ഷ്യ​രെ​പ്പോ​ലെ 27 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ക​ട​ൽ ക​ട​ന്നെ​ത്തി​യ​താ​ണ് ക​ണ്ണ​നും. എ​ന്നാ​ൽ സ്വാ​ർ​ഥ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ അ​പ​ര​നെ സ്നേ​ഹി​ച്ചും പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലി​റ​ങ്ങി​യും ഒ​ര​പി​ടി മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലി​ടം നേ​ടാ​ൻ ക​ണ്ണ​ന് അ​ധി​കം​നാ​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ക​ണ്ണേ​ട്ട​ന്‍റെ മ​ട​ക്ക​ത്തി​ന് മ​റ്റെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്തൊ​രു വി​ട​വും വേ​ദ​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണ​നെ അ​റി​യു​ന്ന​വ​രും ക​ണ്ണ​ൻ അ​റി​യു​ന്ന​വ​രും ആ ​വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​റു​ന്നു​ണ്ട്. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ വ​ര​ച്ചു​വെ​ച്ച ചി​ല വ​രി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ അ​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ണ്ണ​ൻ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​കാം. അ​ത്ര​മേ​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു പ​ല​ർ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഒ​രു ക​ലാ​കാ​ര​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും ക​ണ്ണ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച ശ​ബ്ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് വി​യോ​ഗം. പ്ര​തി​ഭ​യു​ടെ പാ​ട്ട്കൂ​ട്ട​മാ​യ സ്വ​ര​ല​യ​ത്തി​ലെ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്‌ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു​വേ​ള ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു ചെ​റു​ചി​രി​യോ​ടെ ആ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലും ക​യ​റി​പ്പ​റ്റാ​നു​ള്ള ക​ണ്ണ​ന്‍റെ ആ ​സ്നേ​ഹ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​ന്നും ഇ​ന്നേ​വ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ര​സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു വാ​ക്കു​പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്. ആ ​വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ഭാ​വ​മാ​ണ് ആ ​വാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം മു​മ്പ് ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഒ​രു അ​പ​ക​ട​വും അ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് കി​ട​പ്പി​ലാ​യ​തു​മാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പാ​ർ​ട്ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക​യും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി‍യാ​ത്ത​തി​ലെ സ​ങ്ക​ടം പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് സൃ​ഹൃ​ത്ത് എ​ൻ.​കെ. അ​ശോ​ക​ൻ പ​റ‍യു​ന്ന​ത്. മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം, പാ​ല​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് കു​ഴ​ൽ മ​ന്ദം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ക​ണ്ണ​ൻ. 54 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ സി​ന്ധു​വി​നെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഏ​ക മ​ക​ൾ മേ​ഘ എം.​ടെ​ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലു​ണ്ട്. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി​ഭ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsgulf news malayalam‍Bahrain News
    News Summary - The loss of Kannan Muharakh, a beloved who had been deeply loved, was felt with sadness
    Similar News
    Next Story
    X