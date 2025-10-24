Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    24 Oct 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    24 Oct 2025 11:42 AM IST

    നാ​ട് വി​ട്ട​വ​ർ വ​ര​ച്ചി​ട്ട ജീ​വി​തം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണം

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ

    1960ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ തീ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഖോ​ർ​ഫു​ഖാ​ൻ വ​ഴി ലോ​ഞ്ചു​ക​ളി​ലും ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഗ​ൾ​ഫ് കു​ടി​യേ​റ്റം ഇ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. എ​ണ്ണ​വി​ല വ​ർ​ധ​ന ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യും മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ന്ന് ര​ണ്ട് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വ​ലി​യ കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ മ​റു​പു​റം ഇ​പ്പോ​ഴും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല.

    ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ച​ര​ക്കാ​യ പ്ര​വാ​സി വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് ജീ​വി​തം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ന്ന​ത്തെ 90 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ ഏ​കീ​ക​രി​ച്ച തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളോ വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ക്കാ​രേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തും ഇ​ന്ത്യ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ ശേ​ഖ​രം താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന ഈ ​ജ​ന​ത, പ​ല​ർ​ക്കും ഒ​രു ക​യ​റ്റു​മ​തി ച​ര​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങു​ന്നു.

    സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ രാ​ഷ്ടീ​യ​നേ​താ​ക്ക​ളും ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും വ​രെ ലാ​ഭം കൊ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ ചൂ​ഷ​ണ​വ​ല​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി. നാ​ട്ടി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കോ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും ഫ​ണ്ട് സോ​ഴ്സി​നും വോ​ട്ട് ബാ​ങ്കി​നും അ​പ്പു​റം ഈ ​ജ​ന​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്ത​ക​ളി​ല്ല. ഗ​ൾ​ഫു​കാ​രു​ടെ അ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ഗ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​മൂ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, ചു​ട്ടു​പൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ണ​ലി​ൽ അ​വ​ർ ഒ​ഴു​ക്കി​യ വി​യ​ർ​പ്പി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​രും ഓ​ർ​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തെ അ​വ​രു​ടെ 'ഗ​ൾ​ഫാ​യി' കാ​ണു​മ്പോ​ൾ, ന​മ്മു​ടെ 'മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ' മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ രാ​പ​ക​ൽ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് അ​ധി​ക​മാ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​തെ പോ​കു​ന്നു.

    മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ ദു​രി​തം: ആ​രോ​ഗ്യ പാ​ക്കേ​ജ് അ​നി​വാ​ര്യം

    മൂ​ന്നും നാ​ലും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രും വ​ലി​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​മ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തെ പോ​റ്റാ​ൻ മ​റ്റൊ​രു ജോ​ലി​ക്കും പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ​വ​ർ.

    ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക താ​ങ്ങാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളാ​യി മാ​റു​മ്പോ​ൾ, പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ സ​മാ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ ഒ​രു ആ​രോ​ഗ്യ ചി​കി​ത്സാ പാ​ക്കേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ദുഃ​ഖ​ക​ര​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഷ്ട​ദി​ക്കു​ക​ളി​ലും പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​സി​രാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം. എ​ന്നി​ട്ടും, ആ​കു​ല​ത​ക​ളോ​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​ൻ ഒ​രു ചി​കി​ത്സാ പാ​ക്കേ​ജി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ഉ​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത തു​ക​ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ പാ​ക്കേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് എ​ങ്കി​ലും തി​രി​കെ വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ക്ക​മി​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ചു​വ​ന്ന പ​ര​വ​താ​നി​യും ര​ണ്ട് ത​രം നീ​തി​യും

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് സ​മ്പ​ന്ന​രെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും 'പ്ര​വാ​സി ദി​വ​സ്' പോ​ലു​ള്ള മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ ​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അ​ധി​കം ഉ​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല.

    ചു​വ​ന്ന പ​ര​വ​താ​നി വി​രി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന​ർ​ക്ക് നി​കു​തി​യി​ള​വു​ക​ളും നി​യ​മ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ, താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ അ​യ​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ തു​ക​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും വ​ൻ സ​ർ​ചാ​ർ​ജ്ജ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടു​ള്ള ര​ണ്ടു ത​രം നീ​തി​യാ​ണ്.

    അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി നാ​ട് വി​ട്ട​വ​ർ വ​ര​ച്ചി​ട്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ച​രി​ത്രം ഇ​നി​യും വാ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യാ​ൽ, ക​ർ​ഷ​ക ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ പോ​ലെ പ്ര​വാ​സി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളും നാം ​കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ അ​ങ്ങാ​ടി നി​ല​വാ​രം ത​റ​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന സ​ത്യം ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​തൃ​ത്വം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം. ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ ഈ ​വി​ഷ​യം അ​വ​രു​ടെ ചി​ന്താ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ണ്ട് (ഐ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) രാ​ജ്യ​ത്തെ കോ​ട​തി​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടും ന​ൽ​കാ​തെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണെ​ന്ന അ​വ്യ​ക്ത​ത ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട്. ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​മു​ക്ക​ത് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    രാ​ഷ്ടീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ന​മു​ക്ക് ത​ണ​ലാ​യും കാ​വ​ൽ​ക്കാ​രാ​യും ന​മ്മോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടെ​ന്ന തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ക​പ്പെ​ട്ടു പോ​യെ​ന്ന​ത് വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ ക​ഷ്ട​ന​ഷ്ടം സ​ഹി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നും പ്ര​വാ​സി​ക്ക് പ്ര​വാ​സി മാ​ത്രം എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​യ​ലു​ക​ൾ പ​ക​ൽ പോ​ലെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ടീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്കെ​യും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സം​ഘ​ടി​ച്ചാ​ൽ അ​ർ​ഹ​മാ​യ​ത് നേ​ടാ​നും ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​ത് ഒ​ക്കെ​യും തി​രി​കെ ത​രാ​നും ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​യാ​റാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

