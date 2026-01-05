Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 10:06 AM IST

    നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ ത​ള​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി ജീ​വി​തം

    നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ ത​ള​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി ജീ​വി​തം
    സ​ന്ദീ​പ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം


    സ​ന്ദീ​പി​ന് തു​ണ​യാ​യി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ

    മ​നാ​മ: ബി​സി​ന​സ് ത​ക​ർ​ച്ച​യും നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കു​ക​ളും മൂ​ലം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ മാ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി സ​ന്ദീ​പ് തു​ണ്ടി​യി​ലി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ (പി.​എ​ൽ.​സി) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ മോ​ച​നം. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​ടു​വി​ൽ സ​ന്ദീ​പ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി.

    2011ലാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ബി​സി​ന​സ് എ​ന്ന സ്വ​പ്ന​വു​മാ​യി സ​ന്ദീ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ബി​സി​ന​സ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യ​തോ​ടെ ജീ​വി​തം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ സ​ന്ദീ​പി​നും ഭാ​ര്യ​ക്കും മ​ക​ൾ​ക്കും വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്നു. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ പോ​ലു​മാ​കാ​തെ നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ത്ത​യ​റി​ഞ്ഞ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ​ന്ദീ​പി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും മ​ക​ളു​ടെ​യും യാ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ സം​ഘ​ട​ന സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ന്ദീ​പി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടു​ക​യും യാ​ത്രാ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ന്ദീ​പി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​ൻ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ അ​ഡ്വ. താ​രീ​ഖ് അ​ൽ ഒ​വാ​നും സ​ന്ദീ​പി​ന് താ​മ​സ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​രു​ക്കി​യ സി​ഖ് ഗു​രു​ദ്വാ​ര അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഗ്ലോ​ബ​ൽ പി.​ആ​ർ.​ഒ​യു​മാ​യ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ എ​ന്നും മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​റി​തി​ൻ രാ​ജ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ന്ദീ​പി​ന്റെ മോ​ച​നം സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

